Mit neuen Ideen Gäste angelockt

Matthias Henke

Menz (MOZ) Kein leichtes Jahr war 2018 für die Natur- und Landschaftsführer im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Das heiße und trockene Wetter erforderte von ihnen einiges an Kreativität. Die Zahl der von ihnen betreuten Gäste blieb aber fast auf Vorjahresniveau.

Sehr heiß und sehr trocken war das vergangene Jahr. Das bedeutete, dass zum Beispiel die Heideblüte sehr schwach war und auch eine hohe Waldbrandgefahr zu berücksichtigen war, erläuterte die Rheinsbergerin Anke Hoffmann bei der Bilanzpressekonferenz des Naturparks am Freitag. Auch hatten viele Menschen anderes im Sinn, als an Führungen teilzunehmen. Sie badeten zum Beispiel lieber in einem der zahlreichen Seen der Region. Für die Kremser sei das Jahr schwierig gewesen, da die Besitzer ihre Pferde an vielen Tagen aus Rücksicht auf die Gesundheit der Tiere im Schatten sprich im Stall lassen mussten, so Hoffmann weiter.

„Trotzdem haben sich unserer Natur- und Landschaftsführer nicht davon abschrecken lassen“, so ihre Sprecherin. Zusätzliche Angebote wie zum Beispiel Führungen zum Thema Wolf und Fledermaus wurden in den Abendstunden angeboten, am Morgen Vogelstimmen und Gesundheitswandern sowie in der Nacht Sternenbeobachtungs-Wanderungen. Als traditionell werden schon die Stadtführung zur „Langen nacht der Künste“ in Rheinsberg, der Wanderexpress der Niederbarnimer Eisenbahn und die Nordic-Walking-Tour am Neujahrstag in der Kyritz-Ruppiner Heide angesehen. 2018 nahmen 88 Interessierte an diesen Führungen teil.

Zirka 20 aktive Natur- und Landschaftsführer gibt es in der Region. Dabei handelt es sich um Menschen, die mit dem Thema Tourismus sowieso berufsmäßig zu tun haben oder für die das Vermitteln von Wissenswertem aus der Region ein Hobby ist. Interessierte Ruheständler sind auch darunter. Jeder hat sein Spezialgebiet, thematisch wie regional. Die Gäste erwarten schließlich nicht nur Fakten, sondern auch Authentizität, wie die Verantwortlichen betonen. Die Führer verstehen sich als Botschafter der Region.

Im Blick haben sie auch Gäste, die mit dem Zug von Berlin nach Rheinsberg kommen und bieten in den Monaten Januar bis März verschiedene Führungen und Attraktionen an, zum Beispiel kann auf den Spuren von Prinz Heinrich gewandelt werden. An Theodor Fontane kommen sie 2019 angesichts des Themen- und Jubiläumsjahres auch nicht vorbei. Da werden Wander-, Nordic-Walking- und Radtouren speziell als „Fontanetouren“ veranstaltet. „Theodor Fontane und der Große Stechlin – Dichtung und Wahrheit in Neuglobsow“ ist eine Veranstaltung überschrieben. Auch eine Fontanelesung im Predigerwitwen-Haus in Neuruppin ist geplant. Beim großen Fontane-Wandermarathon am 11. Mai sind die Natur- und Landschaftsführer ebenfalls involviert. Seit 7. Januar können sich Interessierte für die Veranstaltung anmelden, die in Rheinsberg startet und südlich der Stadt durch die Ortschaften Braunsberg, Binenwalde, Boltenmühle, Zermützel, Rägelsdorf und Zechow führt. Im Startgeld in Höhe von 20 Euro sind Roadbook mit Wanderkarte, Getränke und eine warme Mahlzeit, Souvenir sowie der Transferbus für jene, die nur die halbe Distanz bis Zermützel wandern wollen, enthalten. „Die Kurzstrecke ist schon fast voll“, betont Naturparkchef Dr. Mario Schrumpf und rät Interessierten, nicht mehr lange mit der Anmeldung zu warten.

