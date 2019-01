Breitbandausbau beginnt

Nina Jeglinski

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schnelles Internet soll im Landkreis Märkisch-Oderland schon bald Realität sein. Die Eon-Tochter Ediscom Telekommunikation übernimmt Planung, Bau und Betrieb der neuen Glasfasernetze.

Insgesamt werden dafür rund 1400 Kilometer Trasse neu gebaut, davon werden rund 20 000 Haushalte – Unternehmen und Private – profitieren. Der Kreistag Märkisch-Oderland hatte im Dezember 2018 dem Unternehmen den Auftrag zum Ausbau der digitalen Infrastruktur erteilt. Jetzt soll keine Zeit mehr verloren werden. „Bereits im ersten Quartal 2019 soll mit der Planung und dem Bau begonnen werden“, sagt Ediscom-Geschäftsführer Michael Gadow. Im Zuge der Glasfaserkabel-Verlegung haben Eigentümer, die in dem jeweiligen Bauabschnitt Eigentum haben, die Gelegenheit, ihre Immobilie mit einem Glasfaser-Hausanschluss nach dem FTTB-Prinzip (Glasfaser bis zum Gebäude) anschließen zu lassen.

Bereits im September vergangenen Jahres hatte die Ediscom mit dem Ausbau des Breitbandnetzes in Küstrin-Kietz begonnen. Mit dem Ausbau in Märkisch-Oderland geht Eon „in Sachen Breitband in die Offensive“, sagt Thomas König, Eon-Vorstand für das Netz- und Infrastrukturgeschäft. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren 130 Millionen Euro in den Ausbau des Breitbandnetzes in der Mark ausgegeben werden.

Die Verfügbarkeit von High-Speed-Internet ist von großer Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit und Standortsicherung bei Industrie und Gewerbe sowie für private Haushalte, Stichwort Home-Office.

Der Landkreis Märkisch-Oderland hat insgesamt sieben Vergabelose, also Teilstücke für den Ausbau, vergeben, von denen sechs an die Ediscom gegangen sind. Die Förderquote liegt bei 90 Prozent. Der jetzt beginnende Ausbau wird sich aller Voraussicht nach über vier Jahre erstrecken.

Nach dem Ausbau stehen den Nutzern dann zukunftssichere Triple-Pay-Internetanschlüsse für Telefonie, Internet und TV, zwischen 200 Mbit/s bis mehr als ein Gbit/s zur Verfügung. Möglich sind diese Bandbreiten durch die eingesetzeten FttB7H oder Fibre-to-the-Building/Home-Anbindung. Die Glasfaser wird direkt bis ans Haus verlegt und die Daten werden in Lichtgeschwindigkeit übertragen.

Die Edis AG mit den Töchtern Edis Netz und der Ediscom Telekommunikation betreibt als einer der größten regionalen Netzbetreiber Deutschlands in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35 000 Quadratkilometern ein rund 79 000 Kilometer langes Stromleistungsnetz sowie umfangreiche Glasfaser- und Telekommunikationsnetze. Hinzu kommt im östlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommers und im Norden Brandenburgs ein 4700 Kilometer langes Gasleitungsnetz.

An den Standorten Fürstenwalde/Spree, Demmin und Potsdam sind rund 2500 Mitarbeiter und 150 Auszubildende beschäftigt. Die Ediscom bzw. ihr Vorgängerunternehmen wurde 1996 in Potsdam gegründet.