Ausgedient nach über 40 Jahren

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Auch eine seiner letzten Aufgaben als Reservist hat Oberstleutnant Reiner Heublein mit Bravour gemeistert: Am vergangenen Wochenende holten ihn - für wenige Tage noch Leiter des Kreisverbindungskommandos Brandenburg/Havel - seine Kameraden zu einem elf Kilometer langen Lauf rund um Gollwitz ab - und der hatte es in sich: Nachdem es an der ersten Station einen Stick und an Station Nummer zwei auf der Strecke auch noch einen Laptop mit auf den Weg gab, wartete an der letzten Station einen Kilometer vor dem Ziel eine Metallkiste, die es mit ins Ziel zu tragen galt. Reiner Heublein, der in diesem Monat 65 Jahre alt geworden ist und damit aus dem aktiven Militärdienst ausscheiden muss, nahm es sportlich und mit Humor. Eine Minute vor der angepeilten Zielzeit, nämlich nach exakt 69 Minuten, liefen Heublein, sein Nachfolger Oberstleutnant d.R. Yves Engelmann und ihre Begleiter vor der Gollwitzer Feuerwehr ein. Dort wurden sie vom künftigen stellvertretenden Leiter des Kreisverbindungskommandos, Major d.R. Kay Büttner in Empfang genommen, der sich sicher war, dass sein bisheriger Vorgesetzter die Aufgabe packen würde: „Laufen ist schließlich seine große Leidenschaft, deshalb haben wir unsere Aktion zum Abschied auch so gestaltet.“

Über 45 Jahre hat Heublein eine Uniform getragen. „Deshalb ist mein Abschied jetzt auch mit einer Portion Wehmut verbunden“, gestand der scheidende Oberstleutnant. Einen großen Teil seiner Militärkarriere hat er in und um die Stadt Brandenburg verbracht. „Es ist meine Wahlheimat geworden und wird es auch bleiben.“

1973 wurde Reiner Heublein, geboren in Jena, zur NVA eingezogen, hat eine dreijährige Offizierslaufbahn absolviert und war unter anderem bei der Hubschrauberstaffel in Briest im technischen Dienst und an der Offiziersschule in der Magdeburger Straße, bis er 1993 aus dem aktiven Dienst ausschied. Schon in dieser Zeit beteiligte er sich am Aufbau der Verbindung zwischen zivilen und militärischen Stellen. Ein halbes Jahr nach seinem Abschied zog Reiner Heublein die Uniform wieder an - diesmal als Reservist und wurde schließlich 2006 Leiter des Kreisverbindungskommandos. „Das Kreisverbindungskommando ist dafür zuständig, in Katastrophenlagen die Verbindung zwischen dem zivilen Krisenstab vor Ort und der Bundeswehr herzustellen und zu unterstützen“, so Heublein. „Dafür gibt es regelmäßig Übungen.“

Ende Januar ist für Reiner Heublein dann endgültig Schluss, im Landeskommando in Potsdam erfolgt die offizielle Übergabe an seinen Nachfolger. Angst vor Langeweile hat der scheidende Oberstleutnant aber nicht - es gibt neue Pläne, die er verfolgen will.