Auszeichnung für den Vater des Laufparks Stechlin

GZ

Gransee (MOZ) Für sein langjähriges Engagement wurde Wolfgang Schwericke am Freitagabend in Hennigsdorf mit der Auszeichnung „Sportsympathiegewinner 2018“, die von Lotto Brandenburg und dem Landessportbund vergeben wird, geehrt.

In der Laudatio hieß es, dass Schwericke Jung und Alt begeistern würde. Der 59-Jährige machte sich in Oberhavel als Organisator und Moderator diverser Läufer einen Namen. Seit 15 Jahren führt er Veranstaltungen im Oberhavel-Norden durch. Dazu zählen die Events des Laufparks Stechlin (Stechlinseelauf, Dollgower Seenlauf, Wasserfestlauf Fürstenberg, Havellauf Zehdenick, Roofenseelauf Menz). Zudem greift der langjährige Hallensprecher des Volleyball-Zweitligisten SV Lindow-Gransee auch den Lindower Sportschülern beim Wutzseelauf unter die Arme. „Im Verlauf der Jahre war er für 60 Läufe verantwortlich“, heißt es. Mittlerweile bringt sich Schwericke, Fachbereichsleiter und stellvertretender Leiter beim Amt Gransee und Gemeinden, auch in der Laufabteilung des SV Eintracht ein. „Er ist ein ehrenamtlich Aktiver, der sich für seinen Verein unermüdlich einsetzt.“ Im März vergangenen Jahres hatte der SV Eintracht Gransee Wolfgang Schwericke als Leiter einer Trainingsgruppe gewinnen können. Der passionierte Läufer kann mehr als 30 Jahre Lauf­erfahrung vorweisen und trainiert die Eintracht-Mitglieder einmal pro Woche, in Vorbereitung für Marathon-Läufe finden bis zu viermal wöchtliche Trainingsintervalle statt.

Fünf „Laufschüler“ des SV Eintracht konnten ein paar Monate nach dem Start des Lauftreffs bereits den Halbmarthon in Berlin absolvieren. Der Verein konnte mit der Laufgruppe überdies neue Vereinsmitlieder gewinnen. (red)