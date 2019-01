Innovatives Brandenburg: Abgeordnete besucht schulen

Harriet Stürmer

Teltow/Stahnsdorf (MOZ) Die stellvertretende forschungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Manja Schüle, hat am Freitag zwei Brandenburger Unternehmen besucht, um sich dort über deren aktuelle Forschungsprojekte zu informieren. Beide Unternehmen – die Albert Kreuz GmbH in Teltow und die Comde Derenda GmbH in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) – sind im Netzwerk der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) vertreten. Die AiF fördert Forschungprojekte, indem sie Wissenschaft und Mittelstand zusammenbringt und fungiert als Dachverband von 100 gemeinnützigen Forschungsvereinigungen.

Die Albert Kreuz GmbH entwickelt im Rahmen des von der AiF organisierten und vom Wirtschaftsministerium geförderten Mittelstands-Programms „Industrielle Gemeinschaftsforschung“ (IGF) intelligente Kleidung, die sich dem Träger anpasst. Die Comde Derenda GmbH wiederum forscht unter anderem an einem Messgerät zur Bestimmung der Luftqualität und -überwachung.

„Unternehmen, die permanent an neuen Produkten arbeiten, betreiben nachhaltige Forschungs- und Arbeitsmarktpolitik“, betonte Schüle. „Es freut mich zu sehen, wie gut die öffentlichen Mittel in der IGF angelegt sind.“

Im Jahr 2017 setzte die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen mehr als eine halbe Milliarde Euro an öffentlichen Fördermitteln ein. Seit ihrer Gründung im Jahr 1954 lenkte sie rund 11,5 Milliarden Euro Fördermittel in neue Entwicklungen und Innovationen und brachte mehr als 230 000 Forschungsprojekte auf den Weg.(has)