Schwantener Voltis präsentieren sich bei Hippologica

Akrobatik mit Pferd: Voltigieren beschreibt Trainerin Corinna Di Michele als eine Mischung aus Gymnastik und Pferdesport. Die Tiere müssen dabei ruhig bleiben und ein entspanntes Wesen haben – so wie Max in Schwante. © Foto: Marco Winkler

Schwante (MOZ) Als Trolle verkleidet und auf Haflinger Max balancierend, präsentierten sich am Freitag die Voltis aus Schwante auf der Pferdemesse Hippologica. Der Generalanzeiger schaute Trainerin Corinna Di Michele und ihren Kids bei der Probe über die Schulter.

Der 22-jährige Hengst Max dreht seine Runden in der kalten, gelblich ausgeleuchteten Reithalle vom Oberkrämer Pferdesportverein Schwante. Mal nach links, mal nach rechts, um zu viel Monotonie zu vermeiden. Die Kinder üben derweil ihre Figuren auf einem Holzpferd. „Sie probieren sich aus und testen ihre Bewegungsabläufe, bevor sie aufs Pferd steigen“, sagt Physiotherapeutin Corinna Di Michele (rundes Foto) aus Sommerfeld. In Berlin-Pankow betreibt sie eine eigene Praxis, in ihrer Freizeit bringt sie Kindern das Voltigieren bei, eine Art Gymnastik auf dem Pferd.

Das Holztier hatten die zehn Kinder zwischen sechs und zehn Jahren am Freitag nicht in Berlin mit dabei. Auf die Pferdemesse, die der Grünen Woche angeschlossenen ist, gelangten sie durch einen siegreichen Auftritt. Bei dem Brandenburger Pferdesommer im Erlebnispark Paaren haben sie im vergangenen Jahr einen ersten Platz ergattert. „Es ging ums Verkleiden und Darstellen“, sagt die Trainerin. Die Kinder überzeugten in ihren bunten Kostümen, die an den Animationsfilm „Trolls“ angelehnt sind. „Das war unser Ticket nach Berlin.“ Für ihre Performance benutzen sie den Filmsong „Can’t Stop the Feeling!“ von Justin Timberlake.

„Für die Kinder ist der Auftritt etwas ganz Besonderes“, so die 36-Jährige. „Sie sind absolut motiviert, die Aussicht auf Berlin hat der Mannschaft noch mal richtig Antrieb gegeben.“ Kreativität war gefragt: Die Einzelübungen konnten sich die Kinder selbst ausdenken. Das Schöne sei: In Berlin treten die Kids ohne Konkurrenz-Gedanken auf. „Es gibt keine Platzierungen. Das heißt, wir können die Show einfach nur genießen und Spaß haben.“ Für ihre Geschichte, die sie akrobatisch erzählen, haben die Voltis in den Sommerferien sogar eine Nacht im Schwanter Stall verbracht. „In der Zeit haben wir die Kostüme gebastelt.“ Den Motivationsschub aus dieser Nacht tragen die Kindern bis ins Heute. Und die Eltern zögen mit, sagt Corinna Di Michele. „Sie unterstützen uns alle. Die Mamas bringen schon mal Nudeln oder Pizza mit zum Training.“

Max ist der Grund, warum es die Voltis in Schwante überhaupt gibt. Vor drei Jahren kam der Haflinger zum Pferdesportverein. „Ich dachte mir, wie es wohl wäre, wenn man Kinder drauf setzt“, erinnert sich die Trainerin, die ihre zwei Kinder nicht lange überzeugen musste, mitzumachen. Andere aus Oberkrämer, Kremmen und dem Havelland folgten. „Max ist unser Goldschatz“, sagt sie. Das Pferd sei gefühlt nicht zu ermüden. Der Umgang mit Kindern falle ihm leicht, er bleibe ruhig, auch wenn er mit seinen 22 Jahren noch so aktiv sei wie ein junger Hengst.

In Berlin zeigten sich die Voltis als eingespieltes Team. „Gerade für die Kür zu zweit muss man Vertrauen zu seinem Gegenüber aufbauen.“ Corinna Di Michele leitet noch weitere Voltigier-Gruppen in Schwante. „Der Bedarf ist vorhanden“,sagt sie. Nur die Kapazitäten und Möglichkeiten fehlten oft.