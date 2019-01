Amid Jabbour kandidiert für den Landtag

Silvia Passow

Falkensee (Freie Autorin) Auf ihrer Wahlkreiskonferenz zum Landtagskandidaten wählten die Freien Demokraten (FDP) einstimmig Amid Jabbour zu ihren Listenkandidaten für die anstehende Landtagswahl. Damit steht der Kandidat für den Wahlkreis 6 (Falkensee, Dallgow-Döberitz und Schönwalde-Glien) der FDP fest. Anlässlich seiner Kandidatur machte der Falkenseer Politiker deutlich, wofür er einzutreten gedenkt. „Die Umfragen zeigen, dass die FDP auf einem guten Weg ist, in den Landtag zurückzukehren. Ich werde gemeinsam mit meinen Parteifreunden dafür kämpfen, dass aus Umfrageergebnissen Wahlergebnisse werden. Brandenburg hat eine bessere Politik verdient. Wir brauchen bessere Schulen, eine Digitalisierungsoffensive, um wettbewerbsfähig zu werden und endlich eine bessere Verkehrsinfrastruktur, ganz besonders in Richtung Berlin. Wir wollen uns in diesem Wahlkampf nicht verstecken und unsere Themen offensiv vortragen.“ Der 48-jährige Jurist Jabbour ist seit 2014 Fraktionsvorsitzender der FDP in der Stadtverordnetenversammlung Falkensee.