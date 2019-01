Zwei Fußballer steigen freiwillig in die Landesklasse ab

Steffen Kretschmer

Glienicke (MOZ) Lange war spekuliert worden, ob es Fortuna Glienicke tatsächlich gelingen wird, zwei Brandenburgliga-Fußballer in die Landesklasse zu lotsen. Seit Freitag ist klar: Es hat tatsächlich geklappt. Lenny Canalis Wandel und Ümit Ejder wechseln vom FSV Bernau an die Bieselheide.

Schon vor einigen Wochen war Bewegung in die Transfers gekommen und immer wieder von familiären Gründen für den Abschied aus Bernau die Rede gewesen. Dieses Argument stimme auch, sagt Offensivspieler Ümit Ejder. „Lenny ist zweifacher Vater und die Situation deshalb bei ihm noch etwas akuter als bei mir. Ich bin jetzt zum ersten Mal Vater geworden. Da muss man sich einfach mehr Zeit für die Familie nehmen.“ Und diese reiche dann eben nicht mehr dazu aus, um beim FSV in der Brandenburgliga vernünftig Fußball zu spielen.

In der Hinrunde der höchsten Spielklasse des Landes zählten Mittelfeldmann Wandel (10 Spiele, 1 Tor) und Ejder (13 Spiele, 3 Tore) zu den Leistungsträgern in Bernau. Ihre Abgänge reißen damit eine Lücke in den Kader des Brandenburgliga-Neunten. Der Abschied sei kein einfacher. „Es war einfach eine schöne und mit der Meisterschaft in der Landesliga in der Saison 2016/2017 auch eine erfolgreiche Zeit in Bernau“, sagt Ejder, der deshalb auch „mit einem weinenden Auge“ geht

Das lachende Auge befasst sich nun voll und ganz mit dem BSC Fortuna Glienicke. Beide Spieler haben bereits die ersten Einheiten in ihrem neuen Club absolviert. Mit dem Verein sei es so kommuniziert worden, dass der Aufwand so gesteuert werde, „dass wir weniger trainieren“, auch wenn Ejder zugibt, „dass es nicht einfach wird, runterzufahren“.

Ohnehin musste sich der 29-Jährige erst mit dem Gedanken anfreunden, zwei Spielklassen tiefer zu wechseln. „Vor ein paar Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, mal in der Landesklasse zu spielen. Der Fokus in Bezug auf die Familie hat sich aber einfach verschoben.“

Pensum reduzieren, ja, die Laufbahn aber mal eben auf einem vielleicht entspannteren Niveau locker fortführen, nein. Ümit Ejder versichert, dass, „wenn Lenny und ich irgendwo hingehen, machen wir keine halben Sachen“. Nach Möglichkeit wollen sie für jede Begegnung der Fortuna zur Verfügung stehen. „Da gibt es dann auch keine Ausreden“, stellt der ehemalige Bernauer klar. „Nur weil wir jetzt in der Landesklasse spielen, geben wir nicht weniger Gas.“

Der Kontakt nach Glienicke war durch Mike Ryberg zustande gekommen. Ejder und der Kicker des BSC Fortuna kennen sich bereits seit Jahren. Sie trugen früher gemeinsam das Trikot vom Club Italia. Ryberg war deshalb derjenige, der ein gutes Wort für die beiden Neuzugänge bei den Klubverantwortlichen einlegte. „Mike hat auch durchweg positiv vom Verein geredet“, sagt Ümit Ejder. „Deshalb haben wir uns Glienicke auch mit Auge ausgesucht. Wir wären auch nicht zu einem anderen Verein in der Landesklasse gewechselt.“

Sportlich liegt die Fortuna in der Nordstaffel allerdings etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück. Die Leistungen des Vizemeisters aus der Vorsaison waren in der ersten Saisonhälfte einfach zu schwankend, als dass es für einen Angriff auf die Tabellenspitze gereicht hätte. Geht es nach Ejder, soll sich genau das jetzt ändern. „Wir haben acht Punkte Rückstand. Das aufzuholen, ist nicht unmöglich“, ist er sich sicher. In seiner Laufbahn habe er mit seinem Team auch schon einmal einen Elf-Punkte-Abstand aufholen können.

Die Glienicker Neuverpflichtung glaubt also fest daran, dass Tabellenführer VfB Gramzow doch noch irgendwie zu ärgern ist. Die Voraussetzungen dafür seien bei der Fortuna gegeben. „Fußballerisch ist das natürlich etwas anderes, als in Bernau. Viel positiver als beim FSV ist in Glienicke bisher aber die Trainingsbeteiligung. Wir waren zuletzt immer mindestens 18 Mann. Lenny und ich wurden von den Jungs gut aufgenommen. Wir wollen hier Führungsrollen übernehmen und vor allem den zahlreichen jungen Spielern mit unserer Erfahrung helfen.“