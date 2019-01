Allein unter Feinden

Stefan Klug

(MOZ) Ein paar Tütchen mit giftigem und hoch radioaktivem Material und schon läuten bei einer geheimen CIA-Spezialabteilung die Alarmglocken. Denn es gibt jemanden, der weiß, wo sich die gefährliche Ware befindet. Er will es nur nicht sagen bzw. erst dann, wenn man ihn außer Landes gebracht hat. Denn der geheimnisvolle Informant ist Polizist in einem asiatischen Land. Dass es dort Spannungen gibt merkt Special-Agent James Silva spätestens, als man versucht, in der US-Botschaft den Mann zu töten. Von nun an kennt Silvas Truppe nur ein Ziel, Ausführung, egal um welchen Preis. Doch wie sich zeigt, kämpft man verbissen - gegen den falschen Feind.

So ganz überraschend kommt das nicht, denn Peter Berg nimmt gewissermaßen die Pointe schon vorweg. Dennoch verliert das Spektakel dadurch nicht wirklich an Spannung. Schließlich setzt der Regisseur bedingungslos auf Action im hier und jetzt. Da dürfen Mark Wahlberg und seine Kollegen mal so richtig die Sau rauslassen. Und weil neuerdings immer mehr Geld für die Hollywood-Blockbuster aus Asien kommt, spielen entsprechend viele Asiaten mit bzw. wird das Geschehen wie hier gleich auf den Kontinent verlegt. Dieser Clash der Action-Kulturen tut dem Geschehen durchaus gut, denn bloßes Geballer läuft sich im Genre so langsam tot. Hoch anzurechnen ist den Machern zudem, dass sie eine ordentliche Portion High-Tech mit hineinpacken, so das es immer was zu sehen gibt, immer etwas passiert. Und mittendrin Mark Wahlberg, der, das muss man wirklich zugestehen, erfolgreich zwischen den Genres wandelt. Zwischen hartem Action-Helden und softem Familien-Menschen liegt meist nur ein Film. Und immer funktioniert die Geschichte, ist die von ihm verkörperte Rolle durchaus glaubhaft. So viel Abwechslung sucht man in Hollywood meist vergebens.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 94 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Peter Berg; Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais; USA 2018