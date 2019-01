Chiwetel Ejiofor führt bei Bestsellerverfilmung Regie

DPA

Los Angeles (dpa) Der britische Star Chiwetel Ejiofor (41, „12 Years a Slave“, „Der Marsianer - Rettet Mark Watney“) will als Regisseur eine tragische Lebensgeschichte auf die Leinwand bringen.

Ejiofor wird die Bestsellervorlage „The Short and Tragic Life of Robert Peace“ von Autor Jeff Hobbs inszenieren und auch das Drehbuch schreiben, wie das Kinoportal „Deadline.com“ berichtete. Es sei eine große Ehre, die „schmerzhafte und tiefe“ Geschichte von Robert Peace zu verfilmen, teilte Ejiofor mit.

Es geht um die wahre Geschichte eines jungen Schwarzen im US-Staat New Jersey, der sich aus ärmlichen Verhältnissen hocharbeitet, seine kriminelle Umgebung verlässt und ein Stipendium an der renommierten Yale-Universität erhält. Mit 30 Jahren starb er durch Schüsse rivalisierender Drogendealer. „Equalizer“-Regisseur Antoine Fuqua, der zeitweise als Regisseur im Gespräch war, ist nun als Produzent an Bord.

Es ist Ejiofors zweites Spielfilmprojekt. Sein Regiedebüt „The Boy Who Harnessed the Wind“ stellt der Schauspieler derzeit beim laufenden Sundance-Festival in Park City vor.