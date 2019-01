Die Ampel steht auf grün

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Die Havelstadt hat sich im vergangenen Jahr erstmalig an der bundesweit durchgeführten Passantenbefragung zum Thema „Vitale Innenstädte“ beteiligt. In dieser Woche stellten die Akteure von der IHK Potsdam, der STG - Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft und der städtischen Wirtschaftsförderung die Ergebnisse der Befragung in Bezug auf die Havelstadt vor.

Im Vorfeld der eigentlichen Ergebnisbetrachtungen erläuterte Malte Gräve, Referent für Handel im Fachbereich Existenzgründung & Unternehmensförderung bei der IHK Potsdam, zunächst die Rahmenbedingungen der Befragung. So haben an der mittlerweile dritten bundesweiten Befragung 116 Städte in ganz Deutschland teilgenommen. Dabei wurden am 27. September, einem Donnerstag, sowie 29. September, einem Sonnabend, des vergangenen Jahres knapp 60.000 Interviews geführt. Dreißig der teilnehmenden Städte im Bundesgebiet hatten mit 50.000 bis 100.000 Einwohner die Ortsgröße 3, zu der auch die Havelstadt zählt. Im Land Brandenburg nahmen insgesamt neun Städte an der Befragung teil.

In der Havelstadt wurden an den beiden Erhebungstagen 632 Befragungen durchgeführt, das Durchschnittsalter betrug dabei 47 Jahre und 40 Prozent der Befragten kamen von außerhalb (Rathenow, Bad Belzig, Werder, Potsdam...). Tourismus, Sehenswürdigkeiten, Gastronomie und einkaufen seien Gründe, warum die Innenstadt von Brandenburg an der Havel besucht wird, so Malte Gräve. Dabei bewerteten die Besucher – vergeben nach Schulnoten – die Attraktivität der Innenstadt insgesamt mit 2,3, das Ambiente und Flair mit 2,3, den Einzelhandel mit 2,2 und die Gastronomie mit 2,3.

STG-Chef Thomas Krüger erläuterte im Anschluss, dass 63 Prozent der Befragten angaben, zum Einkaufen in der Innenstadt zu sein, 22 Prozent für die gastronomischen Angebote und sieben Prozent für Freizeit und Kultur. Zur Erreichbarkeit der Innenstadt befragt, hat Brandenburg an der Havel – gemessen an den anderen Städten gleicher Ortsgröße – durchweg positive Ergebnisse erzielt. Mit Ausnahme der Parkmöglichkeiten.

Hier vergaben die Befragten die Schulnote vier, im Durchschnitt war es eine drei. Gute Noten gab es für Gastronomie, Ambiente und Flair; unter dem Durchschnitt der anderen Städte gleicher Ortsgröße liegen mit der Note drei (Durchschnitt 2,5) das Sicherheitsgefühl der Innenstadtbesucher und mit einer 2,8 (durchschnittlich 2,3) das Angebot an Events und Veranstaltungen. Die Ursache sieht Thomas Krüger an der mit 45 Prozent hohen Anzahl von Brandenburgern und externen Besuchern, die nicht das Internet und soziale Medien nutzen, um sich über Feste und Veranstaltungen zu informieren. „Wir müssen also andere Wege gehen, um auch diese Menschen zu erreichen“, so Krüger.

Dorit Stawecki von der städtischen Wirtschaftsförderung stellte die Bewertung des Einzelhandelsangebotes in der Brandenburger Innenstadt vor. Zufrieden sind die Befragten demnach mit den Angeboten in den Segmenten Bekleidung, Schuhe und Lederwaren, Uhren und Schmuck, Technik, Büro und Schreibwaren, Optiker, Drogerie und Lebensmittel. Auch die Angebote im Bereich Sport, Spiel und Hobby liegen knapp über dem Vergleichsdurchschnitt. Hier sieht Dorit Stawecki dennoch Luft nach oben. Unverständlich sei ihr die schlechte Bewertung im Bereich Bücher. Hier gab es von den Befragten die Note 3 (Durchschnitt 2,1) obwohl Thalia und die Wichernbuchhandlung ein breites Angebot an Literatur vorhalten. Ebenfalls schlecht bewertet wurde das Angebot in Sachen Wohnen, Einrichten, Dekorieren mit der Note 3,4 (durchschnittlich 2,8). Das begründet die Fachgruppenleiterin mit dem Fehlen großer Flächen in der Innenstadt, die dafür notwendig wären.

Um den Einzelhandel auch gegenüber dem Onlineeinkauf weiter wettbewerbsfähig zu halten und die Wirtschaft vor Ort zu stärken, sind sich Dorit Stawcki und Thomas Krüger darüber einig, dass sich die Innenstadthändler online aufstellen müssen. „Das Citymanagement unterstützt die Händler beim Aufbau einer eigenen Internetpräsenz“, lädt Thomas Krüger ein.

Trotz einiger negativer Bewertungen sind sich die Akteure aus der Stadt und von der IHK Potsdam einig: „Die Ampel steht für die Stadt auf grün.“ Die kommenden zwei Jahre bis zur nächsten Befragung sollen nun genutzt werden, um diese „noch grüner“ zu machen. Um das zu erreichen, fordert Malte Gräve die Landesregierung ausdrücklich dazu auf, einen Gesetzesentwurf auf den Weg zu bringen, der sogenannte Immobilien- und Standortgemeinschaften ermöglicht. Dadurch würden Immobilienbesitzer leerstehender Geschäftsräume mehr in die Verantwortung genommen werden. Insgesamt könnten so in einem klar umrissenen Bereich Grundeigentümer und Gewerbetreibende gemeinsam versuchen, die Standortqualität durch Maßnahmen zu verbessern. Das würde sowohl den Immobilieneigentümern als auch dem Einzelhandel zu gute kommen.