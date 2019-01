Linke wehrt sich gegen Schöter-Plan

Ulrich Thiessen

Wildau (MOZ) Die brandenburgische Linke geht mit deutlicher Kritik an Koalitionspartner SPD in denLandtagswahlkampf. Auf der Delegiertenkonferenz am Samstag in Wildau gingen die Spitzenkandidaten Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter vor allem mit Innenminister Karl-Heinz Schröter hart ins Gericht. Nach dessen Alleingang bei der Aufstockung des Personals für den Verfassungsschutz sagte Dannenberg, Schröter solle doch lieber in Rente gehen.

Für Walter hat die SPD ihren Kompass verloren. Wer die Sozialdemokraten wähle, wisse nicht was er bekommt, so der Gewerkschafter aus dem Barnim. Walter unterstrich jedoch den Anspruch seiner Partei auch nach dem 1. September weiter zu regieren. Ohne die Linke dürfe keine Regierung gebildet werden. Dannenberg wurde von den Delegierten mit 89 Prozent der Stimmen gewählt, Walter erhielt rund 88 Prozent. Zuvor hatte Landesvorsitzende Anja Mayer erklärt, dass das letzte Wort bei der Personalaufstockung im Verfassungsschutz noch nicht gesprochen sei.