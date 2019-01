Familie bleibt Familie

Stefan Klug

(MOZ) Zur Hochzeit ihrer Schwester reist Laura nebst beiden Kindern nach Spanien. Hier, auf dem Land ist sie aufgewachsen. Paco wohnt immer noch am selben Ort. Er ist der große Weinbauer der Gegend und war früher einmal mit Laura zusammen. Von der Hochzeitsfeier weg wird Irene, die 16-jährige Tochter, entführt. Man fordert eine hohe, aber nicht utopisch hohe Summe, droht, würde nicht bezahlt oder die Polizei eingeschaltet, dennoch mit dem Tod des asthmakranken Mädchens. Um Zeit zu gewinnen schlägt ein ehemaliger Polizist vor, sich offen bei Leuten in der Gegend um Geld zu bemühen. Dies tut auch Paco. Er bietet seinem Partner sogar seine Anteile an der Weinproduktion günstig an. Und schnell zeigt sich, dass er offensichtlich Lauras einzige Hoffnung ist, tatsächlich das Lösegeld zusammen zu bekommen. Ganz nebenbei scheint das auch Gelegenheit, erneut zu beleuchten, wie das einst war, als die beiden noch gemeinsam durchs Leben schritten. Und es wird deutlich, dass nicht alles so harmonisch verlief, wie es mancher heute gern so sieht. Dennoch steht Paco zu seinem Wort, als sich die Umstände dramatisch verändern.

Penélope Cruz, Javier Bardem, ein idyllisches Weinanbaugebiet sowie sich das vom Drama zum Krimi entwickelnde Geschehen sind beste Voraussetzungen für einen spannenden Filmabend. Asghar Farhadi neigt eher zum Drama denn zum Thriller und insofern mag ihm der inszenatorische Übergang der Genres nicht ganz gelingen. Es beginnt luftig und mit der Entwicklung der Dinge wird die Wohlfühlzone für den Zuschauer immer kleiner. Kindesentführung ist ein taffes Thema und die aufbrechenden Konflikte innerhalb des Familien- und Freundeskreises nicht minder. Unter drama-dramaturgischen Gesichtspunkten funktioniert das Spiel Farhadis noch hervorragend. Doch je mehr es in Richtung Finale geht, desto schwieriger wird es. Denn es fehlt die Verknappung. Das Tempo ist zu gemächlich und die Auflösung kommt fast zu nebensächlich dafür, dass sich der Regisseur lange 132 Minuten Zeit lässt. Von der Anlage her gekonnt, mit großem Cast und toller Kulisse, glaubwürdige Protagonisten - ein halbe Stunde kürzer wäre es womöglich ein richtig gutes Werk geworden. So ist es vor allem für Fans des einen oder aller Beteiligten eine Empfehlung.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 132 Minuten; Verleih: Prokino; Regie: Asghar Farhadi; Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín; Sp/F/I 2018

