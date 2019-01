Verlängerte Ackerstraße wird Sackgasse

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Stadt Zehdenick macht nun doch ernst mit der Verkehrsberuhigung am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum. Wegen der Dringlichkeit sollen die Fachausschüsse übergangen und das Thema gleich im Stadtparlament zur Abstimmung vorgelegt werden.

Auf eine entsprechende Verfahrensweise, die erheblich von den sonst üblichen Regularien abweicht, hat sich der Hauptausschuss des Stadtparlamentes auf Vorschlag von Vize-Bürgermeister Dirk Wendland verständigt. Der Interimsverwaltungschef hatte das Gremium um Zustimmung gebeten. Durch den Einzug der Exin-Oberschule in das Gebäude des Oberstufenzentrums hat die Zahl der Fußgänger und Radfahrer auf dem schmalen Verbindungsweg zwischen Industriestraße und Wesendorfer Weg erheblich zugekommen. Gleichzeitig darf der Weg, der Teil der Verlängerten Ackerstraße ist, weiterhin mit Tempo 30 von Fahrzeugen in beide Richtungen befahren werden. Insbesondere motorisierte Einwohner aus Wesendorf, Kappe und Kurtschlag nutzen den gerne als Abkürzung, selbst Landmaschinen sind auf dem schmalen, durch Pflanzeninseln verengten Weg unterwegs. Fußgänger sind wegen des fehlenden Gehweges gezwungen, sich mit allen übrigen Verkehrsteilnehmern die Fahrbahn zu teilen. Das ist den Eltern schon länger ein Dorn im Auge, auch Anlieger haben auf die nach ihrer Meinung unhaltbare Situation hingewiesen. Nun liegt ein Vorschlag der Stadtverwaltung auf dem Tisch, über die das Stadtparlament voraussichtlich am 7. Februar abstimmen soll. Dirk Wendland schlägt eine Teileinziehung der Verlängerten Ackerstraße vor, so dass Anlieger zwar weiterhin zu ihren Grundstücken, Lehrer, erwachsene Schüler und Besucher auch künftig die Parkplätze am OSZ nutzen können. Gleichzeitig aber soll der Durchgangsverkehr ausgebremst werden. Erreicht werden soll dies durch die Aufstellung eines Pollers. Wo dieser aufgestellt werden soll, ob am Übergang zum Wesendorfer Weg und zur Industriestraße hin, könnte noch für Diskussionen im Stadtparlament sorgen. Ziel müsse es aber sein, den Schulweg sicherer zu machen.

Noch nicht Teil der Beschlussfassung wird wohl die Frage der Bushaltestelle an der Verlängerten Ackerstraße sein. Anwohner beklagen, dass die vorhandene Anlage nicht ausreiche und die auf den Schulbus wartenden Jugendlichen gezwungen sein, zum Teil auf der Straße zu stehen. Hierzu hatte Wendland vor einigen Wochen angekündigt, dass die Stadt erwäge, den Haltestellen-Bereich zu erweitern, was aber womöglich nur durch Grundstückserwerb möglich sei. Damit wäre das Vorhaben ein langwieriges Unterfangen. Anwohner fordern aus Gründen des Lärmschutzes hingegen die Verlegung der Haltestelle in den Bereich an der Industriestraße, was vorerst kein Thema ist.