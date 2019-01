Tierische Freundschaft

Stefan Klug

(MOZ) Der Jagdausflug endet tragisch. Denn die Kreatur schlägt zurück und befördert den Sohn des Stammesführers über jene Klippen, die sich bereits die anderen Büffel heruntergestürzt haben. Zwar landet der junge Mann nicht zerschellt in der Tiefe, sondern auf einem Felsvorsprung, doch Rettung ist von hier aus unmöglich. Schließlich haben wir 20 000 vor Christus und Seile oder Leitern sind unbekannt. Doch die Natur kommt dem Verunfallten zur Hilfe. Von den Kameraden als sicher tot zurückgelassen, fällt er bei sintflutartigen Regelfällen in die sich sammelnden Sturzbäche und überlebt. Vorerst. Denn der Weg zurück ist weit und gefährlich. Bereits zu Beginn macht ein Wolfsrudel deutlich, dass es dem leckeren Bissen nicht abgeneigt ist. Ein kurzer Kampf und ausgerechnet das Alpha-Tier wird verletzt. Selbst nun wiederum geeignete Beute tun sich die beiden zusammen, sich den Weg ins Leben zurückzukämpfen.

Filme, die in grauer Vorzeit spielen, müssen sich entscheiden, was sie wollen. Eine Geschichte erzählen, authentisch sein oder beides. Hollywood tendiert generell eher zu letzterem. Und so wundert es nicht, dass die Protagonisten in Albert Hughes’ Werk sich ganz normal unterhalten und auch sonst Verhaltensweisen an den Tag legen, die man vom modernen Menschen kennt. Ganz das Gegeteil traf auf Jürgen Vogel und dessen „Mann aus dem Eis“ zu. Obwohl tausende Jahre jünger kamen beim Deutschen nur wortähnliche Laute aus dem Mund. Dennoch wird „Alpha“ wohl mehr den Nerv des Publikums treffen. Warum? Weil eigentlich nur eine beliebte Geschichte vom Zusammenhalt Mensch und Tier erzählt wird, verpackt in eine v.a. am Computer entstandene Welt, die phantastisch aussieht. Gleiches trifft auf die Animation des Tieres zu, soweit sie zur Anwendung kommt. Die Story ist spannend inszeniert, überrascht mit dem einen oder anderen Schreckmoment, kommt aber schlussendlich relativ einfach gestrickt daher. Ein Urzeit- und Survival-Drama, das voll und ganz modernen Sehgewohnheiten gerecht wird.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 96 Minuten; Verleih: Sony Pictures Entertainment; Regie: Albert Hughes; Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin Kowalczyk; USA 2018