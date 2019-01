Nur am 27. Januar

René Wernitz

Rathenow (MOZ) 25 Jahre nach Start in Deutschland läuft an diesem Sonntag wieder „Schindlers Liste“ in den Kinos. Warum, das mag sich mancher noch fragen, ausgerechnet an einem 27. Januar? Sehr viele wissen es längst, dass es sich um den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus handelt. Dazu erklärt Anfang 1996 durch den damaligen Bundespräsidenten. Darüber hinaus erklärte 2005 die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 27. Januar zum internationalen Holocaust-Gedenktag.

An diesem Sonntag jährt es sich zum 74. Mal, dass Einheiten der Roten Armee die südöstlich von Katowice (Polen) gelegenen Lager in Auschwitz erreichten und die verbliebenen Insassen befreiten. Auschwitz ist Synonym für die Nazi-Barbarei. Mehr als eine Million Menschen hatten dort den Tod gefunden, zu rund 90 Prozent Juden.

„Auschwitz war das größte und mit dem höchsten technischen Aufwand betriebene nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager. Dort sind den Gaskammern, Giftinjektionen und Erschießungen sowie schwerster Arbeit, Krankheit und Verhungern insgesamt mehr Menschen zum Opfer gefallen als in jedem anderen Vernichtungslager“, wie es auf www.dhm.de steht, den Seiten des Deutschen Historischen Museums.

Als die Rotarmisten Auschwitz befreiten, hatten sich weiteren Angaben zufolge noch etwa 7.500 kranke und erschöpfte Häftlinge im Stammlager und seinen Nebenlagern befunden. Bis zur Mitte des Monats waren etwa 65.000 als „arbeitsfähig“ eingestufte Menschen zur Zwangsarbeit in Rüstungsbetriebe des Altreichs überstellt worden. Ab 17. Januar wurden rund 56.000 Menschen auf sogenannte Todesmärsche geschickt, die zwischen 9.000 und 15.000 Häftlingen das Leben kostete.

Dem Holocaust fielen insgesamt etwa 5,6 Millionen Juden zum Opfer, davon 2,7 Millionen in den Vernichtungslagern, sowie mehr als 250.000 Sinti und Roma. Der am 27. Januar 2019 auch im Rathenower Haveltorkino vorgeführte Film „Schindlers Liste“ zeigt, wie ein deutscher Industrieller mehr als 1.100 Juden vor der Deportation nach Auschwitz bewahrte.

Der Film bewegt, ob des entsetzlichen Rassenwahns und seiner Folgen. Indes gibt es heutige Zeitgenossen, die den Holocaust leugnen, was den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Der deswegen mehrfach verurteilte und in der JVA Brandenburg an der Havel einsitzende Horst Mahler (83) hatte den Holocaust als „gewaltigste Lüge der Weltgeschichte“ bezeichnet und bestritten, dass die systematische Judenverfolgung im Dritten Reich stattgefunden habe. So nachzulesen auf www.hdg.de, die Webseite der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Übrigens befindet sich diese Justizvollzugsanstalt in unmittelbarer Nähe zum Asklepios-Fachklinikum, einst umgangssprachlich Nervenklinik genannt. Zu NS-Zeiten war von Landesanstalt Görden die Rede. Ihr Direktor, Prof. Dr. Hans Heinze, habe zu den zentralen Akteuren des Krankenmordes gehört, wie auf www.stadt-brandenburg.de berichtet wird. Die Landesanstalt sei Herkunfts- und Zwischenanstalt der „Euthanasie-Aktion T4“ gewesen. Ärzte, Pflege- und Verwaltungspersonal hätten Patiententransporte direkt in die Gasmordanstalten Brandenburg und Bernburg geschickt. Das ist Bestandteil einer Ausstellung im Psychiatriemuseum des Asklepios-Fachklinikums.

Indes befindet sich am Nicolaiplatz, also in zentraler Lage, eine Gedenkstätte für die Euthanasie-Opfer, die dort zwischen Februar und Oktober 1940 ermordet wurden - das waren mehr als 9.000 aus über 80 Einrichtungen des Dritten Reichs. Auf www.gedenkort-t4.eu steht: „Der so genannte Tötungstrakt bestand aus mehreren Räumen: Einem Aufnahmeraum zur Sammlung der transportierten Patienten, einem Umkleideraum, in dem sich die Patienten ausziehen mussten und einem Vorraum, in dem ein Arzt die Identität der zu Ermordenden feststellte. Anschließend brachten Pfleger die Patienten in die als Inhalierraum getarnte Gaskammer.“

