Erster Platz für Hohen Neuendorfer „Systemfehler“

Heike Weißapfel

Beeskow/Hohen Neuendorf (MOZ) Die Band Systemfehler hat im Regionalwettbewerb Nord/Ost von „Jugend musiziert“ am Freitag in Beeskow den ersten Preis in der Kategorie Rock/Pop gewonnen.

Die Jugendlichen Benjamin Justin Barth (Gitarre), Florian Gerth (Schlagwerk), Ariane Röder (Gesang) und Felix Straube lernen in der Musikschule Hohen Neuendorf. Fabian Schmitz (Gitarre) erhält in der Musikwerkstatt Eden Unterricht, und Samuel Dimitrov Möbus (Bassgitarre) besucht das Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach in Berlin.

Die Band hat mit bekannten Rocksongs wie „Someone like you“ von Adele und „Pompeii“ von Bastille sowie mit einer eigenen Komposition überzeugt. Ihr Musiklehrer Walter Thomas Heyn und die Hohen Neuendorfer Musikschulleiterin Beate Krause hatten die Band zum Wettbewerb begleitet, aber die Auswertung nicht gleich erfahren. Sie erhielten die freudige Nachricht am Abend per Handy, als sie beim CDU-Stadtempfang Hohen Neuendorf zu Gast waren. „Die haben wirklich toll gespielt! Sie haben das verdient“, sagte Beate Krause. „Es waren diesmal 23 Punkte, zwei Punkte mehr als im vergangenen Jahr“, ist Walter Thomas Heyn stolz auf seine Schüler.

Das Beste daran: Die Band hat in diesem Jahr eine Weiterleitung erhalten. Das heißt, Systemfehler darf nun am Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ teilnehmen, der vom 21. bis 23. März in Eberswalde stattfindet.