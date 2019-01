Rathaus bald barrierefrei

Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Lange war über das Projekt diskutiert worden, nun soll der geplante Fahrstuhl in das denkmalgeschützte Rathaus der Wasserstadt installiert werden. Am kommenden Montag beginnen im Rathaus Fürstenberg die Vorarbeiten zum Einbau des neuen Plattformlifts. Dieser wird nach Fertigstellung das Erdgeschoss mit der zweiten Etage verbinden. „Damit werden der Sitzungssaal oder auch das Büro des Bürgermeisters zukünftig barrierefrei zugänglich sein“, teilte Jenny Bandelow, die zusammen mit Edda Witzlack die Umbaumaßnahme im Rathaus betreut, am Freitag mit.

Doch zuerst muss die Unterdecke im ehemaligen Kopierraum des Erdgeschosses entfernt werden. Daraufhin erfolgt eine restauratorische Untersuchung der alten Bausubstanz. Erst dann können die Durchbrüche erfolgen. Auch müssen die elektrischen Anlagen angepasst und natürlich der neue Lift eingebaut werden, erläutert Witzlack. Vereinzelt werden die Arbeiten geräuschintensiv sein, warnen die beiden Projektverantwortlichen schon mal vor.

Für die Bürger bleibt das Rathaus trotz der Bauarbeiten zu den bekannten Zeiten geöffnet. Der Abschluss aller Arbeiten ist, wenn es keine unliebsamen Überraschungen gibt, für Anfang Mai dieses Jahres geplant. Für weitere Auskünfte stehen die beiden Projektverantwortlichen im Rathaus der Wasserstadt gern zur Verfügung.(ris)