Woidke will zügige Umsetzung des Kohlekonzepts

dpa

Potsdam/Cottbus (dpa) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt nach der Einigung der Kohlekommission auf schnelle politische Schritte zur Umsetzung des geplanten Ausstiegs. „Das ist ein gutes Ergebnis für Brandenburg und für die Lausitz, für Klimaschutz, Energiesicherheit und akzeptable Strompreise, teilte Woidke am Samstag mit. „Jetzt sind Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat dran, um das umzusetzen. Und zwar möglichst schnell.“

Die geplanten Milliarden Euro in die Region dürfen nach Ansicht des SPD-Politikers nicht nach dem Gießkannenprinzip fließen. „Wir brauchen klare Prioritäten für Schiene, Straße, Wissenschaft, Forschung und Kultur“, verlangte Woidke. Außerdem müsse das Konzept langfristig wirken. „Vor allem brauchen wir gut bezahlte Industriearbeitsplätze.“

Nach der Vereinbarung der Kommission soll der letzte Meiler 2038 vom Netz gehen. Länder, Industrie und Kumpel bekommen Milliardenhilfen. In der Lausitzer Braunkohle-Industrie in Brandenburg sind rund 8000 Menschen beschäftigt.

Der Lausitzer Tagebaubetreiber Leag sieht große Unsicherheit: „Sollte auch nach der Prüfung des Berichtes durch die Bundesregierung das Ausstiegsdatum Ende 2038 sowie die Stilllegung weiterer Kapazitäten in den nächsten Jahren bestätigt werden, dann würde dies unser Revierkonzept, das (...) bis über 2040 hinausreicht, ernsthaft in Frage stellen“, teilte der Vorstandschef der Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG, Helmar Rendez, in Cottbus mit. Noch größer sei die Revisionsklausel mit Blick auf einen vorgezogenen Ausstiegstermin 2035. In der Runde im Kanzleramt Ende Januar müsse deutlich über die Konsequenzen für das Lausitzer Revier gesprochen werden.

Der Umweltverband Grüne Liga kündigte weitere Proteste gegen Umsiedlungen im Lausitzer Revier an. „Während im Rheinland die notwendigen ersten Schritte zum Kohleausstieg gegangen werden, sollen die Steuermilliarden in der Lausitz praktisch ohne Gegenleistung fließen“, sagte René Schuster von der Grünen Liga, Mitglied im Braunkohlenausschuss des Landes Brandenburg.

Kommissionsmitglied Hannelore Wodtke aus Welzow, Vertreterin der vom Tagebau Betroffenen, stimmte nach eigenen Angaben gegen die Vereinbarung. „Leider haben die Brandenburger und sächsische Länderregierungen den Prozess blockiert, wo es nur ging“, kritisierte sie. „Es war noch nicht einmal möglich, den Erhalt des von der Abbaggerung bedrohten Dorfes Proschim im Endbericht festzuschreiben.“ Sie hoffe aber, dass Proschim erhalten bleibe.

Die Lausitz soll nach den Vorschlägen der Kommission eine europäische Modellregion für den Strukturwandel werden. „Ziel ist es, auf Basis vorhandener Potenziale in gemeinsamem Engagement von Bund, den Ländern Brandenburg und Sachsen, Kommunen und Landkreisen, Sozialpartnern sowie zivilgesellschaftlichen Akteuren eine attraktive und zukunftsgerichtete Wirtschaftsregion mit neuen Wertschöpfungsketten aufzubauen“, heißt es im Bericht. Dazu sollten Infrastrukturdefizite behoben werden.