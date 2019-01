Paketzusteller hortet 900 Pakete in Verstecken

MOZ

Brandenburg an der Havel (MOZ) Ein Versandbote in Brandenburg an der Havel ist festgenommen worden, weil er hunderte Pakete und Sendungen unterschlagen haben soll. Der 35-Jährige habe die Taten inzwischen gestanden, informierte die Polizei über den Social Media Kanal Twitter.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem Drogen in größeren Mengen. Zuvor hatte sich eine Zeugin sich bei der Polizei gemeldet. In einem Nebenraum ihrer Wohnung hatte sie mehr als hundert Pakete und Sendungen gefunden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass dem Arbeitgeber des Paketboten Unregelmäßigkeiten aufgefallen waren und auch intern bereits gegen den 35-Jährigen ermittelt wurde.

Durch das Geständnis des Mannes konnten weitere Lagerorte gefunden werden. Insgesamt wurden bei weiteren Durchsuchungen mehr als 900 Pakete beschlagnahmt. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro aus. Der 35-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, wird die strafrechtliche Aufarbeitung des Falls wegen der hohen Anzahl der Pakete „sehr umfangreich“. Sollten Sie also noch ein Paket vermissen: Es könnte unter den 900 nun gefundenen Paketen sein.