Krippen-Beitrag bis zu 500 Euro

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Bildungs- und Finanzausschuss haben den von der Stadtverwaltung überarbeiteten Entwurf der städtischen Kita-Satzung mehrheitlich befürwortet. Eltern sind unverändert unzufrieden. Vertreter der Linken sehen weitere Klagen kommen.

Wie berichtet, hat die Stadt nach den heftigen Kontroversen im November ihre Rechenmethodik geändert und die sogenannten fiktiven Mietkosten herausgenommen. Das heißt: In die Elternbeiträge sollen nur noch die Mieten einfließen, die die Stadt tatsächlich bezahlt. Das ist bei der Evangelischen Kita „Am Kirchturm“ und bei der DRK-Kita „Wasserwichtel“ der Fall, weil dort die Immobilien von den Trägern errichtet wurden.

Bildungsressort-Leiterin Claudia Warmuth nannte exemplarisch einige der höchsten Eltern-Beiträge, die dabei herauskommen würden: 509 Euro im Monat für ein Krippenkind, das mehr als acht Stunden betreut wird; im vorherigen Entwurf wären es 622 Euro gewesen. Für ein Kita-Kind würden es 231 Euro statt 282 bei mehr als sechs Stunden, für ein Hortkind bei mehr als vierstündiger Betreuung 135 statt 166 Euro. Dies alles würde direkt nur für die 31 in Berlin betreuten Kinder gelten, weil es in Erkner keine von der Stadt betriebene Einrichtung gibt. Die Systematik soll aber von den freien Trägern übernommen werden, die sie dann in ihre Kalkulation einsetzen.

Was am Ende für die Eltern herauskommt, ist unbekannt. Stadt und Träger wollen sich aber nach Verabschiedung der Satzung zusammensetzen. Der Chef des DRK-Kreisverbandes, Klaus Bachmayer, hat wiederholt dafür plädiert, möglichst zu gleichen Beträgen zu kommen. Er betont aber auch, dass ein etwaiges zusätzliches Defizit von der Stadt zu tragen wäre.

Die mehrstündigen Debatten hatten einen Schwerpunkt in der Frage der Grundstückskosten. Vertreter der Linken beharrten darauf, diese hätten in der Kalkulation nichts zu suchen, weil die Kommune das Grundstück bereitstellen muss. Claudia Warmuth argumentierte, ähnlich wie das Bildungsministerium (siehe Frage des Tages), die dazu herangezogene Regelung betreffe nicht das Verhältnis von Eltern und Betreiber.

Mit einem Änderungsantrag erreichten die Vertreter der Linken, dass auch künftig Familien ab dem vierten Kind von allen Beiträgen befreit werden. Im Entwurf der Verwaltung sollte das erst ab dem fünften Kind gelten. Die Vertreter von SPD und CDU lehnten es dagegen ab, Familien, die von Hartz IV leben, ganz von Kita-Beiträgen freizustellen. Dabei geht es um 14 Euro im Monat. Argumentiert wurde dabei unter anderem mit der sogenannten häuslichen Ersparnis: Die Familien sparen Geld, wenn ihr Kind nicht zuhause ist.

Umstritten ist immer noch, ob es nach dem Äquivalenz- oder dem Personalkostenprinzip gehen soll. Die Stadtverwaltung bevorzugt, gegen die Empfehlung des Kreises, ersteres, mit dem Argument, es sei gerechter. Das Äquivalenzprinzip führt zu deutlich höheren Beträgen im Krippenbereich und niedrigeren im Hort, während das Personalkostenprinzip die Beiträge über die Altersstufen eher angleicht. „Bei 500 Euro im Monat überlegt man sich, ob man zuhause bleibt“, sagte Kathleen Krüger, die Sprecherin der Elterninitiative, im Bildungsausschuss mit Blick auf die in Rede stehenden Krippenbeiträge.