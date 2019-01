Nachwuchssuche auf Tuchfühlung

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Zum ersten Mal organisiert das Angermünder Bildungswerk einen Tag der Ausbildung und bringt suchende Schüler und kleine Unternehmen zusammen.

Für André Pohlmann und Sandro Schmidt-Fatke ist es eine Premiere. Die Geschäftsführer der Gartzer Straßen- und Tiefbau GmbH GAST sind zum ersten Mal auf einer Berufemesse vertreten und begeistert. Das Angermünder Bildungswerk ermöglicht es ihnen, sich beim 1. Tag der Ausbildung zu präsentieren und persönlich auf Tuchfühlung mit jungen Leuten zu gehen, die einen Ausbildungsplatz suchen.

„Wir wollen ausbilden, aber es wird immer schwerer, geeignete Schulabgänger zu finden. Das liegt auch am schlechten Image der Bauberufe. Dabei sind sie vielseitig, anspruchsvoll und bieten Entwicklungsperspektiven. Auch die Entlohnung ist gut.“, erzählt Sandro Schmidt-Fatke. Er selbst hat Maurer gelernt, seinen Meister gemacht und ist jetzt Geschäftsführer. „Wir hatten in den vergangenen fünf Jahren nur einen Lehrling gefunden“, sagt André Pohlmann. Bisher haben sie Nachwuchs nur über Stellenanzeigen und die Arbeitsagentur gesucht. Große Ausbildungsmessen wie die SAM sind für das kleine Unternehmen zu aufwendig und die Konkurrenz der großen Industriefirmen mächtig.

So geht es vielen kleinen Betrieben und Handwerkern. Deshalb initiiert das Angermünder Bildungswerk erstmals einen Tag der Ausbildung nur für die Kleinen, die Gelegenheit bietet, individuell mit den Schülern ins Gespräch zu kommen, auf Fragen einzugehen und sie auch praktische Erfahrungen machen zu lassen. Die Firma Gast hat zum Beispiel einen kleinen Bagger mitgebracht, den die Schüler ausprobieren können.

Die Tischlerei Nimz aus Angermünde lässt Schüler den Hobel schwingen und sie die Faszination des Materials Holz spüren. „Wir bilden seit Jahren aus und finden noch Bewerber, aber es werden weniger“, erzählt Sandra Nimz, die ihren Lehrling Florian Senzke mit gebracht hat. Auch für die Tischlerei ist es der allererste Messeauftritt. „Hier werden wir nicht übersehen und können Jugendliche direkt ansprechen.“

Neun Firmen der Region Angermünde präsentieren sich beim 1. Berufetag im Angermünder Bildungswerk. Eingeladen sind dazu Schüler der Ehm Welk-Oberschule, des EinsteinGymnasiums, der Berufsvorbereitung des Bildungswerkes und aus U 25-Projekten des Jobcenters, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind.

Die kleine Berufemesse fügt sich in das Projekt „Stark in Ausbildung“ des Bildungswerkes ein, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds gefördert wird. „Unser Ziel ist es, Klein- und Kleinstunternehmen der Uckermark in Sachen Ausbildung zu beraten und zu unterstützen und bei der Suche nach geeigneten Bewerbern zu helfen“, berichtet die Projektverantwortliche Susanne Krüger. Das reicht von Workshops für Unternehmen, die ausbilden oder ausbilden wollen bis zur Anfertigung von Flyern zu Berufsbildern.

Gerade im Handwerk wird Nachwuchs dringend gesucht, doch die oft kleinen Firmen haben wenig Zeit und Geld für aufwändige Werbung und große Messeauftritte. Der Tag der Ausbildung ist deshalb ein Versuch, in kleinerer Form Firmen und Schüler direkt zusammenzubringen. Und er hat Erfolg.