Raritäten für Genießer

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sein Hobby machte er zum Beruf. Ronny Warnack ist Whiskey-Connaisseur und hat sich vor vier Jahren in der Fürstenberger Altstadt mit einem eigenen Laden selbstständig gemacht. Dieser Ort versprüht für ihn den besonderen Charme.

Reisen bildet, so heißt es bekanntlich. Auf Ronny Warnack trifft dieser Satz mit Sicherheit zu. Gerade an Orten wie der Karibik oder Schottland hat der Fürstenberger nach und nach sein Wissen über Whiskey, Rum und Zigarren erweitert. Auf Barbados schaute der 48-Jährige zum Beispiel in einem der berüchtigten Rum-Shops vorbei. Eigentlich eher Blechbuden, auf denen sich Arbeiter nach Feierabend trafen, um auf Holzstümpfen ein paar Gläser Rum zu genießen, wie er erzählt.

Wie ihn diese Reisen geprägt haben, sieht der Besucher in dem Laden des 48-Jährigen in der Fürstenberger Altstadt. In langen Regalreihen stehen rund 500 Whiskey-Sorten sowie weitere Sorten Rum und Gin fein sortiert nebeneinander. Gut zu dem dunkel gehaltenen Ambiente passen die Vintage-Kasse sowie die Schwarz-Weiß-Bilder, die an den Wänden hängen. Sie wirken wie eine Hommage an die Goldenen Zwanziger. „Es war die wildeste Zeit für die Whiskey-Hersteller.“ Dann holt Ronny Warnack einen in Einweggläser abgefüllten Whiskey, auf dessen Etikett Moonshine zu lesen ist. Erinnern soll diese Variante an die Zeit der Schwarzbrennerei zu Zeiten der Prohibition in den USA. „Man hat bei Mondlicht gebrannt, weil man so etwas sehen konnte“, erläutert er.

Hinter ihm hängt zudem ein Plakat der schottischen Insel Islay, auf der Ronny Warnack verschiedene Destillerien besucht hat. Bekannt ist sie für besonders rauchige Whiskeys, wie er sagt. „Das ist auch mir am liebsten.“ Von mild-fruchtig, süß bis torfig lässt sich bei ihm jedoch für jeden Gauben das Passende finden. Mittlerweile baut er auch sein Sortiment an Zigarren weiter aus. Bis zu 23 Euro zahlt der Genießer für den Stumpen aus Nicaragua, Kuba oder Honduras, die er in einer Glas-Vitrine aufbewahrt. Auch er zündet sich ganz gerne mal eine an.

Diese Leidenschaften hat der einstige Stahlwerk-Arbeiter hingegen erst nach und nach zum Beruf gemacht. Verkostungen hat er zunächst nur privat gemacht. „Mit ein paar Freunden in einer Ecke bei mir zu Hause.“ Nachdem er als Whiskey-Kenner immer öfter auch für verschiedene regionale Veranstaltungen gebucht wurde, kam die Idee eines eigenen Ladens. Obwohl er sicher ist, dass er mit diesem Geschäft in Städten wie Berlin einen höheren Umsatz machen würde, hat er sich ganz bewusst dafür die Fürstenberger Königstraße ausgesucht. „Der Ort hat einen besonderen Charme.“ Und zu diesem passt seiner Ansicht nach auch das Geschäft. Vorgekommen sei hingegen schon einmal, dass der eine oder andere Passant seinen Laden für eine Kneipe gehalten hat und sich bei den dort angebotenen Verkostungen einfach dazugesetzt hat, wie der Fürstenberger schmunzelnd erzählt.

Mittlerweile habe er sich einen guten Stamm an Kunden erarbeitet, die nicht nur direkt aus der Region, sondern teilweise aus Guben, Frankfurt und aus Ludwigsfelde zu ihm kämen. „Es läuft gut“, sagt er. Anmelden könnten sich Interessierte nicht nur für die festen Termine, zu denen er Verkostungen anbieten. Wunschtermine bietet er vor allem größeren Gruppen an. Das sei etwa bei Firmenfeiern oder Junggesellenabschieden sehr beliebt.

Am 22. Februar lädt er übrigens zur Verkostung der „Classic Malts DE“ an. Es sind sechs Sorten, welche die sechs klassischen Whiskyregionen Schottlands repräsentieren.