Wobau als Parkhauserbauer

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Das größte innerstädtische Bauvorhabennach dem Neuen Rathaus, die Bebauung des Ladeburger Dreiecks, wird weiter geplant. Auf dem 2,8 Hektar großen Geländesollen eine Mehrzweckhalle, medizinischen Zwecken dienende Einrichtungen und ein Parkhaus errichtet werden.

Eine „größtmögliche Transparenz“, ähnlich wie beim Bau des Neuen Rathauses, hat sich die Stadt auch im Bezug auf ihre Pläne für das Areal an der Ladeburger Chaussee/Jahnstraße/Ladeburger Straße auf die Fahne geschrieben. Dazu gehört unter anderem die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Bebauungsplanverfahren.

Auf eine „größtmögliche Transparenz“ pochte auch CDU-Vize-Fraktionsvorsitzender Daniel Sauer im Hauptausschuss am Donnerstag, als er sich wunderte, dass das Thema Ladeburger Dreieck im nichtöffentlichen Teil der Sitzung auf der Tagesordnung stand. Es ginge immerhin um das Parkhaus, das ein wesentlicher Bestandteil der Pläne sei, begründete der Ladeburger seinen Antrag, den Punkt im öffentlichen Teil der Sitzung zu behandeln. Dagmar Enkelmann, die Fraktionschefin der Linken, unterstützte ihn. Das Problem jedoch war, dass die Fraktionsspitzen der Stadtverordnetenversammlung als „Gesellschafter“ der Wohnungsbaugesellschaft Wobau gehört werden sollten. Denn es gibt Überlegungen, das Parkhaus unter Ägide des städtischen Unternehmens bauen zu lassen. Vor einer Entscheidung darüber im Aufsichtsrat der Gesellschaft will Wobau-Chef Jens Häßler ein „Signal“ der Gesellschafterin, ob diese ein solches Vorhaben unterstützt.

Hauptausschussvorsitzender Othmar Nickel (CDU), zugleich Vorsitzender des Wobau-Aufsichtsrates, bemerkte an Antragsteller Sauer und Unterstützerin Enkelmann gewandt: „Grundsätzlich verstehe ich Ihre Intentionen.“ Allerdings gehe es bei dem Thema um wirtschaftliche Erwägungen, die die Wobau beträfen. Genau damit begründete auch Vize-Bürgermeisterin Michaela Waigand die „Nichtöffentlichkeit als gegeben“.

Bürgermeister André Stahl (Linke), der in diesem Moment zum Hauptausschuss stieß, machte klar, dass er über wirtschaftliche Verhältnisse der Wobau nicht öffentlich reden werde, und es handele sich ja um „eine Investition von nicht unerheblicher Größe“. Solange es also nicht um Zahlen ginge, sondern um das Thema an sich, spräche gegen die Zulassung der Öffentlichkeit nichts.

So debattierten die Fraktionsspitzen also vor Zuhörern im Saal. Noch einmal verdeutlichte der Bürgermeister, dass es nicht um die Entscheidung gehe, ob die Wobau das Parkhaus baut oder nicht - „die wird im Aufsichtsrat gefällt“ - sondern um das „Signal der Gesellschafterin, dass der Parkhausbau gewünscht wird und sie keine grundsätzlichen Einwände dagegen hat“. Stahl erinnerte an eines der „vordringlichen Ziele“ der Planungen für das Ladeburger Dreieck: „die Lösung der Parkplatzprobleme für das Krankenhaus und die Innenstadt. Das gesamte Grundstück, auf dem das Parkhaus bislang entstehen solle, befinde sich im Eigentum der Stadt und der Wobau. Er zeigte sich überzeugt, dass sich der Bau durch die Wobau bei mehrfach am Tag wechselnden Nutzern des Parkhauses „wirtschaftlich darstellen lässt“. Stahl warf eine Stellplatzgebühr von zwei Euro für acht Stunden in den Raum - solange, wie eine Schicht im Krankenhaus und den anderen Gesundheitseinrichtungen im Umkreis der Klinik dauert. Er rechnet fest damit, dass auf diese Weise ein Stellplatz im Parkhaus innerhalb von 24 Stunden dreimal genutzt wird. Auch wenn es sich wie eine Milchmädchenrechnung anhört: Bei 600 Stellplätzen wäre das ein Erlös an Parkgebühren von rund einer Million Euro pro Jahr. Dieses Geschäft müsse die Stadt nicht unbedingt anderen überlassen, hieß es aus dem Rathaus. Das glaubt auch Detlef Maleuda vom Bündnis für Bernau (BfB). „Die Investition durch eine städtische Gesellschaft ist ein geschickter Schachzug“, findet er. „Man hat mehr Spielraum, und es bleibt in Bernauer Hand.“

Auch Daniel Sauer gab zu: „Dem kann man durchaus etwas abgewinnen“, befürchtete aber, dass die Mieter der Wobau das Parkhaus mit ihren Mieten bezahlen würden. „Ja, die Mieter bezahlen das Parkhaus - aber die Mieter der Stellplätze und nicht die der Wohnungen“, stellte André Stahl klar. Der Hauptausschuss gab schließlich - vorbehaltlich der Entscheidung des Aufsichtsrates - grünes Licht für das Vorhaben.