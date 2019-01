Zentrum verliert Modegeschäft

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Monique Schostan zieht die Notbremse und schließt ihr Modegeschäft im Zentrum der Barnimer Kreisstadt. Die gestandene Einzelhändlerin geht davon aus, auf Dauer nicht gegen den Online-Handel bestehen zu können. Deshalb hat sie sich zum Räumungsverkauf entschlossen.

Die Schaufenster im mehr als 200 Quadratmeter Verkaufsfläche bietenden Laden im Sparkassenforum an der Michalisstraße sind mit „Wir schließen“-Botschaften beklebt. Diese Aussage gilt für beide wirtschaftlichen Marken der 47-Jährigen: für das Wäscheparadies „Adam & Eva“ und für das Mode-atelier „M & A“, die sie erst 2015 am aktuellen Standort zusammengeführt hatte. Beide Läden gibt es in Eberswalde aber schon seit Jahrzehnten – und ihre Inhaberin war bislang so etwas wie ein lebendiges Aushängeschild dafür, dass sich Einkaufen vor Ort lohnt. Nicht nur als selbständige Unternehmerin, auch als Vorstandsmitglied des Altstadtbummel-Vereins, eines Zusammenschlusses Eberswalder Einzelhändler, und nicht zuletzt als CDU-Stadtverordnete hat sich Monique Schostan immer dafür eingesetzt, die Kunden für die Geschäfte vor ihrer Haustür zu begeistern.

„Doch bei allem Einsatz musste ich zur Kenntnis nehmen, dass die Umsätze zurückgehen“, sagt die Eberswalderin, die sich als „Lokalpatriotin aus ganzem Herzen“ bezeichnet. Sie habe für ihre Läden daher keine Perspektive gesehen und sich zum Aufhören, nicht zum Aufgeben entschieden. Gegen den Online-Versandhandel sei auf Dauer nicht anzukommen. Es sei sei ja leider deutschlandweit so, dass dem Einkaufen im Netz ein immer höherer Stellenwert eingeräumt werde. Den 24-Stunden-Öffnungszeiten und den vermeintlichen Schnäppchen online könnten gerade die inhabergeführten Geschäfte wenig entgegensetzen, bedauert Monique Schostan, die es schade findet, dass persönliche Beratung und Qualität vor Ort nicht genügend honoriert würden. Deshalb seien in vielen Einkaufszonen meist nur noch Filialisten zu finden und werde das Bummeln daher immer langweiliger.

Die Einzelhändlerin weist darauf hin, dass sie auch in Eberswalde kein Einzelfall sei. „Ich bin leider nicht die Erste, die aufhört. Und ich werde leider nicht die Letzte sein“. sagt sie. Dies sei aber kein spezielles Problem der Barnimer Kreisstadt und auch nicht durch diese verschuldet, betont Monique Schostan, die sich mit ihrer Fraktion vergeblich dafür stark gemacht hatte, dass im Rathaus ein City-Manager eingestellt wird, der die Werbeaktivitäten der Einzelhändler koordiniert. Die Rathausspitze habe stattdessen ein Förderprogramm vorgeschlagen, das dann vom Stadtparlament beschlossen worden sei. Zwei Jahre lang konnten Maßnahmen zur Förderung des Einzelhandels damit mit je 30 000 Euro unterstützt werden. „Es ist also durchaus etwas passiert“, betont die Einzelhändlerin.

Viele Kunden würden sich über das Parkleitsystem in Eberswalde beschweren und darüber klagen, dass alle Stellplätze im Zentrum schon nach 20 Minuten gebührenpflichtig seien. „Ich sehe das etwas differenzierter: Wer zum Bummeln nach Berlin fährt, stellt sein Auto ja auch ohne Murren in einem Parkhaus ab und zahlt eine Menge dafür“, findet Monique Schostan. Eher stört sie, dass die Zahl der Stellplätze im Zentrum begrenzt sei.

Der Räumungsverkauf in ihrem Geschäft geht jetzt erst einmal in die Verlängerung – mit Rabatten bis zu 70 Prozent. Die beiden Verkäuferinnen haben dennoch ihre Kündigungen erhalten. Und die Inhaberin sucht Arbeit in ihrem erlernten Beruf als Rechtsanwaltfachangestellte. Zur Kommunalwahl würde Monique Schostan gern erneut antreten – wenn sich die mit ihrem neuen Job vereinbaren lässt.