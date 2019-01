Siegerpreis: ein Gutschein für einen Weihnachtsbaum

Wolfgang Balzer

Zachow Die Zachower haben eine neue sportliche Disziplin für sich entdeckt, bei der es allerdings weniger um Rekorde, als viel mehr um Spaß und Geselligkeit geht. „Wir wollten mal was andres machen als unsere Weihnachtsbäume einfach nur so verbrennen“, meinte Ortsvorsteherin Nancy Lorbiecki und wählte gemeinsam mit einigen der rund 60 gekommenen Einwohner ein passendes Exemplar aus, nicht zu groß, so um die 1,50 Meter, markierte mit Maßband meterweise den Parcours und bereitete die Teilnehmerliste für die neue Disziplin Weihnachtsbaumweitwurf vor.

„Man trifft sich hier am Dorfmittelpunkt und hat Spaß dabei“, meinte Axel Streithorst, der zu den letzten Strahlen der Nachmittagssonne gerade seinen Weihnachtsbaum zum Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus gekarrt hatte. 20 Teilnehmer versuchten sich bei dem außergewöhnlichen sportlichen Spektakel, drei Durchgänge waren angesagt. Langsam zog die Kälte ebenso über den Platz wie der Duft von heißem Glühwein, angeboten mit und ohne „Schuss“ und so manche Bratwurst, frisch vom Grill, wärmte zusätzlich.

Hans-Joachim Hermann hatte unter Beifall gerade die sechs Meter gemeistert. „Man kennt sich, ist doch schön hier so in der Gemeinschaft“, sagte er. Da lief bereits der dritte Durchgang. „Der wirft sich jetzt schon besser, sind doch kaum noch Nadeln dran“, frotzelte einer. „Weit war es nicht, aber die Haltung war gut“, gab es „Lob“ für eine Werferin. „Ist doch mal was anderes“, hatte Dana Sill Spaß an dem kleinen Spektakel.

Alles sah nach einem Stechen aus. Zweimal sieben Meter waren im Wurfprokotoll der Ortsvorsteherin registriert. Dann ein Raunen: Robert Dinse hatte die Nordmanntanne, übrigens waren noch alle Nadeln dran, auf acht Meter gewuchtet. Rekord beim 1. Zachower Weihnachtsbaumweitwurf. „Hätte ich nicht gedacht“, freute er sich angesichts seiner Steigerung von vier auf sieben und auch noch auf acht Meter.

Schließlich lud die Ortsvorsteherin zur Siegerehrung mit einer kleinen Überraschung. Ein Gutschein eines Baumarktes für – möglicherweise den Weihnachtsbaum 2019. Familie Dinse nahm die Siegprämie mit Humor entgegen. „Für einen Weihnachtsbaum reicht es auf jeden Fall, bleibt sogar noch ein wenig übrig“, scherzte Robert Dinse angesichts des Preises für den Baum des vergangenen Jahres.

Die übrigen Bäume ereilte das gleiche Schicksal wie bereits in den vergangenen Jahren. Noch am wärmenden Feuer war man sich einig: Im nächsten Jahr soll es den 2. Weihnachtsbaumweitwurf geben. Dann aber unterteilt für Männer und Frauen und auch einen Extrawettbewerb für die Kinder, lauteten die ersten Vorschläge.