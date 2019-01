Draisaitl bei All-Star-Game im Halbfinale ausgeschieden

DPA

San José (dpa) Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist im All-Star-Game der nordamerikanischen Profi-Liga NHL schon im Halbfinale ausgeschieden.

Mit dem Team der Pacific Division unterlag der Stürmer der Edmonton Oilers im kalifornischen San José 4:10 (1:7, 3:3) gegen die Central Division. Im zweiten Halbfinale gewann die Metropolitan Division gegen die Atlantic Division 7:4 (3:2, 4:2). Im Finale behielt dann die Metropolitan Division gegen die Central Division 10:5 (5:0, 5:5) die Oberhand.

Draisaitl war der erste Deutsche seit Ex-Torhüter Olaf Kölzig vor 19 Jahren und der fünfte Deutsche insgesamt, der von den Fans in ein Team für das All-Star-Game gewählt wurde. In seinem Halbfinale blieb der Ex-Kölner ohne Punkte.

Alle Partien wurden über zweimal zehn Minuten gespielt, wobei nur jeweils drei Spieler pro Mannschaft plus Torwart gleichzeitig auf dem Eis standen. So wird in der NHL in regulären Spielen nur in der Verlängerung agiert. Die Trainer entschieden sich für jeweils zwei Stürmer und einen Verteidiger.

Matchwinner im Finale waren der erst 21-jährige Mathew Barzal von den New York Islanders und Superstar Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins mit je zwei Toren und drei Vorlagen.