Junge Leute stellen ihre Berufe vor

Auszubildende gesucht: Auf der Berufsmesse in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Bad Freienwalde stellte sich auch die Idoma Zahntechnik GmbH vor. Katrin Radünz, zahntechnische Assistentin in dem Unternehmen, stellt hier Zehntklässlerinnen die Aufgabenfelder und Ausbildungswege vor. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Auf Anregung der Wirtschaftsgemeinschaft Bad Freienwalde haben drei Schülerinnen des Bertolt-Brecht-Gymnasiums am Freitag eine Berufsmesse organisiert. Dabei stellten sich zwölf Unternehmen aus der Region vor, die Auszubildende suchen.

„Wir wollten bewusst einen anderen Weg gehen“, sagt Ralf Dahlke, der Augenoptikermeister in der Kurstadt ist. Und freut sich, dass er und Robert Witzke als Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft Bad Freienwalde am Bertolt-Brecht-Gymnasium auf offene Ohren und Mitstreiter gestoßen sind.

„Die Messe ist eine gute Sache für uns und andere“, erklärt Luise Kroll aus der 12/2, die mit Jessica Schirrmann und Lou Rebentisch im Rahmen eines Seminarkursprojektes die Veranstaltung am Freitag in der Aula des Gymnasiums organisiert hat. Die Anspannung der vergangenen Tage und Wochen ist da längst gewichen. „Die Resonanz, die wir bisher bekommen haben, ist positiv.“ Das beziehe sich sowohl auf die Unternehmen als auch die Schüler der neunten bis zwölften Klassen.

„Wir möchten, dass die jungen Leute hier in der Region Fuß fassen, in der Heimat bleiben oder zurückkehren“, macht Ralf Dahlke das Anliegen der Berufsmesse deutlich. So stellt Benjamin Knoll von der Hörgeräte Knoll GmbH nicht nur die Ausbildung zum Hörakustiker vor, sondern geht auch schon auf die Unterstützung mit Blick auf den Meistertitel ein. „Mein Vater will in vier Jahren aufhören, da wäre ein dritter oder angehender Meister klasse.“

Auffallend ist auch, dass oft Auszubildende beziehungsweise frisch Ausgelernte an den Ständen über ihre Berufe informieren, darunter Leon Jagow vom Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim (Tavob). Der 20-Jährige ist seit August Fachkraft für Abwassertechnik. Sein Traumberuf? „Nein“, sagt er und lacht. „Ich habe mich auf einer Berufsmesse und über Mundpropaganda anstecken lassen.“ Sandy Decker, im zweiten Lehrjahr zur Straßenwärterin am Landesbetrieb Straßenwesen, macht sich unterdessen bereits berechtigte Hoffnungen – auf eine Verkürzung ihrer Ausbildung und auf eine Übernahme. „Alle Auszubildenden werden seit Jahresbeginn unbefristet übernommen“, weiß Frank Hundrieser, Leiter der Straßenmeisterei in Bad Freienwalde, und könnte die junge Frau in seinem Team gut gebrauchen. Der „Mix zwischen draußen und drinnen“ hat die 17-Jährige überzeugt, die wie Leon Jagow auch die Berechtigung zum Abitur gehabt hätte. Die junge Frau hatte ein Praktikum beim Landesbetrieb absolviert. „Eigentlich wollte ich, dass es mich von der Idee abschreckt, aber die Ausbilder waren und sind einfach klasse.“

Marion Petzold, Personalleiterin von der MIB Märkische Ingenieur Bau GmbH mit Sitz in Wriezen, wirbt unter anderem für die Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer, Maurer sowie Bauingenieur mit Fachhochschulabschluss. „Das duale Studium interessiert die Schüler hier noch am ehestens“, berichtet sie. Ausbildungsmöglichkeiten bei der Sparkasse Märkisch-Oderland, so ist bei Annett Schirrmeister zu erfahren, werden in der Bad Freienwalder Filiale am 23. Februar noch einmal vorgestellt. Interessierte sollten sich dafür jedoch anmelden. Jüngeren Jahrgängen empfiehlt auch sie ein Schülerpraktikum.

Schulleiterin Kristina Dörschel sieht in einer beruflichen Ausbildung durchaus die Chance, besser vorbereitet in ein Studium zu starten oder Wartezeiten zu überbrücken. „Dass eine Schule so offen für Handwerker ist“, lobt Michael Thieme von der Handwerkskammer. „Es gibt wirklich tolle Perspektiven in der Region. Hut ab auch vor den Organisatorinnen.“