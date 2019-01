Mehr als 10 000 ehrenamtliche Stunden für die Sicherheit

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Bevor David Ostwald die Kameraden auf der zehnten gemeinsamen Jahreshauptversammlung mit einem Bauchredner überraschen konnte, wurde Oberkrämers Gemeindebrandmeister selbst überrascht: Für seine Verdienste in der Nachwuchsarbeit zeichnete ihn Kreisjugendwart Chris Koch mit dem erstmals vergebenen Ehrenabzeichen der Landesjugendwehr in Gold aus.

Zur Versammlung wurden die Wehren nach Marwitz geladen. „Die Ortswehren sind zusammengewachsen, werden in der öffentlichen Wahrnehmung als Feuerwehr Oberkrämer wahrgenommen“, sagte Bürgermeister Peter Leys (BfO). Wie Ostwald in seinem Bericht informierte, seien die 89 ehrenamtlichen Kameraden – zwei mehr als im Vorjahr – 2018 insgesamt 10 300 Stunden im Einsatz und in Ausbildungseinheiten gewesen. „Sitzungen nicht mit gerechnet“, so Ostwald.

Die Kameraden mussten zu 153 Einsätzen ausrücken (weniger als im stürmischen Jahr zuvor), darunter zu 43 Bränden und 108 Technischen Hilfeleistungen. 34 Mal lautet die Alarmierung „Verkehrsunfall“. Es gab elf Türnotöffnungen. Ging die Zahl der Einsätze etwas zurück, stieg die Anzahl der Autobahnalarmierungen (34). „Seit der Baustelleneinrichtung sind es aber nicht mehr so viele“, so Ostwald. Am häufigsten wurde die Wehr nach Bötzow (27) und Schwante (23) gerufen.

Anders als in vielen anderen Feuerwehren sei laut Peter Leys die Tageseinsatzbereitschaft in Oberkrämer nicht zurück gegangen. Durchschnittlich zwölf Kameraden rückten am Tage zu einem Einsatz aus. „In 97 Prozent der Fälle ist das Erstlöschfahrzeug innerhalb von 15 Minuten nach der Alarmierung vor Ort“, sagte David Ostwald über die so genannte Hilfsfrist. Bei Autobahneinsätzen läge die Zahl bei 91.Prozent.

Nicht nur die Männer und Frauen sind gut aufgestellt – und durch drei neue Fahrzeuge für 1,2.Millionen Euro bald noch besser ausgerüstet –, auch die Jugend überzeuge laut Gemeindejugendwart Paul Kresse. 50 aktive Mitglieder zählt die Nachwuchswehr. „Zehn Kinder mehr als im Vorjahr, zwei Jugendliche sind zur aktiven Wehr gewechselt“, sagte Kresse. Insgesamt kümmern sich 16 Jugendwarte und Betreuer um die Feuerwehrmänner und -frauen von morgen. Sie würden Stunden über das normale Maß hinaus in das wichtigste Standbein der Kameradengewinnung investieren.

Steffen Schönfeld machte deutlich, dass neue Ideen gefragt sind bei der Akquise. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Oberhavel sprach – abseits der Aufwandsentschädigung – von einer Art Payback-Karte für Kameraden, mit denen es Prozente bei Bus und Bahn oder Sport- und Freizeitangeboten geben könnte.