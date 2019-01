Backen unter freiem Himmel

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Überall hält die Moderne Einzug und nicht selten wird das Traditionelle verdrängt. Der Neuruppiner Bäcker und Konditor Sven Plagemann dreht den Spieß nun einmal um – er hat sich einen Holzbackofen zugelegt.

Zugegeben, ein alter Ofen, wie er noch bei manchen Traditionsvereinen auf den Dörfern zu finden ist, ist es nicht, sondern ein moderneres, etwa eine Tonne schweres Exemplar aus Metall, Schamott und mit integriertem Thermometer. Aber das Funktionsprinzip von Plagemanns neuer Errungenschaft, die auf seinem Hof unter freiem Himmel steht, ist dasselbe: Der Ofen muss mit viel Holz bereits Stunden vor dem Backvorgang auf Temperatur gebracht werden. Am Freitag hatte der 50-Jährige das Holz um 8.30 angezündet, von dem drei Stunden später nur noch ein großer Haufen Glut und jede Menge in der Röhre gespeicherte Hitze übrig war.

„Es ist schön, eine solche Tradition beizubehalten“, sagte Plagemann während er die Glut aus dem Ofen zieht. Mit dem Feuer zu arbeiten, habe etwas Entspanntes und bringe Spaß in das alte Handwerk, das „immer mehr technisiert“ und durch Backshops und Backecken in Supermärkten mehr und mehr zu einer Industrie werde. Der Neuruppiner Bäcker will von seinem Handwerk bewahren, was möglich ist. Damit die ersten Flammkuchen auch das richtige Aroma bekommen, hatte er dem Holz auch ein paar Kräuter hinzugefügt. „Ich werde mich noch etwas probieren müssen“, sagte der Neuruppiner. Die ersten Flammkuchen waren von Freunden und Stammkunden bereits vorbestellt worden. Als der Ofen die 450 Grad Celsius anzeigte, beförderte sie der Bäcker mit dem Brotschieber in den heißen Schlund. Keine vier Minuten später holte er sie – kross und nach Zwiebeln, Schinken und Kräutern duftend – wieder heraus. Kunden und Bäckermeister waren mit dem leckeren Ergebnis zufrieden. Die Restwärme im Ofen sollte später auch noch Brote rösten und Fleisch garen. „Pro Stunde verliert der Ofen etwa 40 Grad – oder mehr, je nachdem wie oft man die Tür aufmacht“, so Plagemann.

Komplett in den Geschäftsbetrieb wird der Unternehmer den Holzofen nicht integrieren. Wenn damit gebacken wird, es etwas Besonderes daraus gibt, soll es im Laden angeschrieben werden. Auch wenn direkt vor seinem Laden die Straße saniert wird, will Plagemann das gute Stück hin und wieder anfeuern, um mehr Kundschaft anzulocken, die sein Geschäft dann nur zu Fuß erreichen kann. „Wir wissen noch nicht einmal, wann gebaut wird. Das sollte eigentlich zwischen 2011 und 2017 passieren“, sagte er. Der Bäcker rechnet damit, dass in der Bauphase die Zahl seiner Kunden um die Hälfte zurückgehen wird, dafür sich aber vielleicht ein paar Bauarbeiter zu ihm gesellen.

Dass die Geschäfte nicht einfacher werden, merkt Plagemann derzeit akut. Bis Dienstag, 12. Februar, macht seine Bäckerei eine Zwangspause, weil zwei Mitarbeiterinnen erkrankt sind. Brot gibt es derweil nur auf Bestellung. Weiteres und neues Personal zu bekommen sei schwierig, da der Beruf körperlich anstrengend sei. „Und man muss wirklich früh aufstehen“, betonte Plagemann. Dass wollen derzeit die Wenigsten. Sein Onkel sei Bäcker geworden, weil er nie hungern wollte, denn als Bäcker habe man immer etwas. Diese Nöte gibt es heute nicht mehr. Was das Handwerk generell betrifft, ist der Neuruppiner aber eher pessimistisch. „Das Handwerk wird aussterben, wenn meine Generation in Rente geht“, befürchtet er. Selbst seine Nachfolge steht in den Sternen. Denn auch seine beiden Töchter hätten im Augenblick keine Ambitionen, das Traditionsgeschäft zu übernehmen, das seit dem 6. Juni 1966 besteht. Mit kleinen Innovationen hält Sven Plagemann aber die Fahne des Bäcker-Handwerks hoch – auch wenn das Neue diesmal die Rückkehr zu einer alten Tradition ist.