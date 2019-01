Kita „Hilde Coppi“ zieht erst im März zurück

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Nachdem die Kita „Hilde Coppi“ im Dezember aufgrund starker Gerüche schloss, wird sie nun saniert. Ein Teil der Kinder kommt bis März in der Kita Rakete unter. Wichern-Vorstand Kai Stähler machte der ehemaligen Leiterin Beate Bruhn Vorwürfe. Die Eltern stehen weiter hinter ihr.

Hieß es am Dienstag im Sozial- und Bildungsausschuss noch, am 4. Februar „geht das Objekt wieder ans Netz“ – gemeint war das Gebäude der Kita „Hilde Coppi“ in der Rosengasse 1 – wurden die Eltern auf einer Versammlung Donnerstagabend nun darüber informiert, dass sich der Umzug voraussichtlich noch einmal verschieben wird. Die 54 Kinder, die momentan in den Räumen der Wichern-Diakonie in der Luisenstraße untergebracht sind, bleiben dort wahrscheinlich bis Ende Februar. Unter Vorbehalt, wie Wichern-Vorstand Kai Stähler betonte, da es noch keine Verlängerung der Betriebserlaubnis gebe. In dieser Zeit sollen weitere Räume in der Rosengasse saniert werden. Die restlichen der 95 Kinder fanden bislang keinen Platz in der Luisenstraße. Für eine Gruppe stehen deshalb ab 4. Februar für sechs Stunden am Tag Räumlichkeiten in der Kita Rakete im Südring zur Verfügung. Ziel ist, dass alle Kinder im März in ihre eigene – dann sanierte – Kita zurückkönnen.

Gutachter Heimo Schütze stellte den Eltern zudem die Ergebnisse der aktuellen Raumluftuntersuchung vor. Die Phenolwerte waren bei der zweiten Luftmessung in einem Raum gestiegen, in einem gesunken. Die Werte der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) waren im Vergleich zur Messung im September gestiegen, allerdings noch in einem Bereich, in dem laut Gutachten auch bei lebenslangem Einfluss keine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwarten sei. Zwar hatte der Hausmeister in der Zeit der Nichtnutzung morgens gelüftet. Aber Schütze erklärte den gestiegenen Wert damit, dass niemand die Kita regelmäßig gelüftet und genutzt habe. „Gesundheitliche Folgen sind nicht zu erwarten“, sagte er.

OB René Wilke, der auch zur Elternversammlung gekommen war, betonte, dass die Angelegenheit die Stadt seit Auszug der Kita Anfang Dezember beschäftigt habe. „Das war jede Woche Thema in meiner Dienstberatung.“ Zwei Schlaf- und drei Gruppenräume sind bereits saniert. Auch die anderen Räume im Erdgeschoss und im ersten Stock werden noch von Estrich und Teerpappe befreit und bekommen einen Linoleum-Boden. Die Tapeten werden entfernt und die Wände mit schadstoffarmen Farben gestrichen, außerdem Matratzen und Kuscheltiere gewaschen. Schütze wies darauf hin, dass nicht zu erwarten sei, dass es dort künftig gar nicht mehr unangenehm riecht. „Aber die Quelle ist entfernt.“

Einige Eltern reagierten positiv auf die Nachrichten. „Das hatte ich so nicht erwartet“, sagte jemand und bedankte sich bei Wilke und Stähler. Die Sanierung sei „ein starkes Signal gegenüber den Eltern“. Eine Mutter dankte der ehemaligen Leiterin, „der Person, die sich die ganze Zeit eingesetzt und damit ihren Job verloren hat“. Kai Stähler antwortete, dass sie aus ganz anderen Gründen entlassen wurde. „Und das Verhalten von der Frau Bruhn hat die ganze Situation ein Stück weit erschwert, warum wir in der Luisenstraße sind letztendlich und viele Kinder nicht betreut werden können.“