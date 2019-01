Sozialpädagoginnen nachhaltig auf Achse

red

Bad Belzig Die LAFIM Diakonie besitzt erstmalig einen Elektrowagen. Er wird von den vier Sozialpädagoginnen des Bereichs Wohnen bei Fliedners genutzt.

Sie beraten und betreuen die Bewohner in Fliedners Wohnbereichen in Roskow, Brandenburg und Bad Belzig. Sie nehmen Anfragen für Wohnplätze auf und fahren zu den Interessenten, um sie zu beraten. Es ist außerdem ihre Aufgabe, an Arbeitsgruppen in den verschiedenen Sozialräumen aktiv teilzunehmen und im Sinne ihrer Klienten die Inklusion voranzutreiben.

Peggy Bohm, Bereichsleiterin Wohnen, trieb die Initiative voran, ein Elektroauto anzuschaffen. „Mein Anliegen ist, nachhaltig unterwegs zu sein. Die vier Sozialen Fachdienste Wohnen müssen für die Beratung beweglich sein, so schien es für unser Beratungsteam nur logisch, Nachhaltigkeit auch in der Mobilität zu reflektieren. In der Potsdamer Landstraße betreiben wir ein Blockheizkraftwerk. Es liegt nahe, den dort erzeugten Strom für den Elektrowagen zu nutzen.“ Für die Anschaffung des Elektrowagens wurden Fördermittel beantragt, die Entscheidung darüber steht noch aus.

Fliedners ist ein Geschäftsbereich in der LAFIM Diakonie und erbringt Dienste, Dienstleistungen und Assistenzleistungen für erwachsene Menschen mit Behinderung in Brandenburg an der Havel, in Potsdam-Mittelmark und im Havelland. Fliedners arbeitet nach christlichen Grundsätzen.