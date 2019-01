Schnell ein Blick ins Adressbuch

Manfred Lutzens

Brandenburg Die moderne Technik ist heutzutage (fast immer) bestens geeignet, um sich beispielsweise schon mit einem Klick über Personen, Adressen oder andere relevante Daten schnellstens sachkundig zu machen. In gewissem Umfang leisten aber weiterhin auch noch Telefonbücher und Branchenverzeichnisse ihre Dienste. Als vor 80 Jahren das „Einwohnerbuch 1938/39 Brandenburg (Havel), Plaue und Kirchmöser“ – so seine Titelseite – erschien, ahnte wohl niemand, dass es die letzte derartige Übersicht für unsere Stadt sein sollte. Dank einer Vielzahl von Anschriften sowie weiterer interessanter Informationen war diese kompakte Ausgabe logischerweise sehr begehrt. Hatten doch die Brandenburger gute Gelegenheit, nun in einem über vier Zentimeter dicken Buch mit olivgrünen Einband im Format 21,3 x 13,5 cm zu blättern.

Es stammte, wie viele andere Schriften, vom renommierten Druck- und Verlagshaus Justus Wiesike in der Kurstraße 7, einer Firma, die für für die traditionsreiche, bereits 1816 gegründete Buch- und Kunstdruckerei stand. Dem einleitenden Anzeigenteil – wo sich diverse Unternehmen empfahlen – folgte in besagtem Brandenburger Adressbuch noch eine redaktionelle Anmerkung. Darin wurde deutlich gemacht, wie problematisch es für die Herausgeber war, ein derartiges „Werk“ zu verfassen. Immerhin hatte unsere Heimatstadt damals mit nahezu 71 000 Bewohnern fast so viele heutzutage. „Infolge der Schwierigkeiten beim Beschaffen der Unterlagen und der für das Herstellen des Einwohnerbuches erforderlichen Zeit kann eine Gewähr für die Richtigkeit der Eintragungen nicht übernommen werden...“, hieß es. Das dürfte wohl allerorts Verständnis gefunden haben. Dennoch: Als eine wahre Fundgrube – und das nicht erst aus heutiger Sicht – erwies sich das imposante Verzeichnis zum Ausklang der 1930er Jahre, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, allemal.

In einem Vorwort wurde dem geneigten Interessenten in kompakter Form viel Informatives über „unser“ Brandenburg, speziell zu seiner Geschichte und der wirtschaftlichen Entwicklung, vermittelt. Den darauf folgenden, gut gegliederten Rubriken konnten gewissermaßen auf einen Blick die Anschriften und Telefonverbindungen der Stadtverwaltung – angefangen von Altersheimen bis hin zum Wohlfahrtsamt – entnommen werden. Zudem hatten die Herausgeber beispielsweise die damaligen Ehrenbürger aufgelistet: Reichskanzler Adolf Hitler (erst am 22.5.1991 aberkannt!, d. Autor) sowie Professor Dr. Otto Tschirch. Aber auch Fabrikbesitzer Hermann Jahn als Stadtältester fand neben dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Wilhelm Sievers sowie den Beigeordneten und Ratsherren darin Erwähnung.

Den Hauptteil des Buches – es ergab in geschlossenem Zustand zwischen den beiden Einbandseiten die recht eigenartige Aufforderung „Benutze Gas! – bildete verständlicherweise das Einwohnerverzeichnis. Auf 420 Seiten von immerhin 832 (!) stand da Name an Name gereiht. Das reichte von A wie Abel, Ernst, Klempnermeister (Trauerberg 15 d) über Knaake, Paul GmbH (Spedition, Möbeltransport und Lagerhaus (Neustädtische Heidestraße 65 ) bis hin zu Zywicki, Thadddäus, Schneider (Düppelstraße 32). Und jene, die vorrangig lieber wissen wollten, wer nun in welcher Straße wohnt, fanden die entsprechende Übersicht – ebenfalls alphabetisch geordnet – auf weiteren 264 Seiten, inklusive zur besseren Orientierung noch 52 Lagepläne.

Darüber hinaus war den Geschäftsleuten und Gewerbetreibenden eigens ein umfassender Abschnitt vorbehalten. Ob beispielsweise die Ärzte Dr. Otto Haller und Erich Graudenz oder seinerzeit die so bekannten Braueien wie Adler, Schnura, Dauter, die Buchhandlung artin Evenius in der Steinstraße 28, Herren- und Kinderbekleidungsfirmen Neumann bzw. Seibt – beide Hauptstraße –, Kolonialwarenhändler Crusius, Steinstraße – sie alle fanden sich hier wieder. Ebenso ließen sich da in der Fülle der Daten „anno 1938/39“ Ofensetzermeister Hermann Hensel, Kurstraße 8 / Telefon 3497, die Tischlerei und Möbelfabrik Arno Türklitz auf dem Neustädtischen Markt 7/8 oder auch die Wild-, Geflügel- und Seefischhandlung von Otto Mehnert in der Jakobstraße 34 / Ruf 2684 (in den letzten Kriegstagen 1945 ausgebrannt, d. Verf.) entdecken. Ja, zudem kam der Interessent beim Blick in das Adressbuch gleichermaßen Versicherungsgesellschaften wie auch zahlreichen Agenturen auf die Spur. Schließlich erhielt eine Vielzahl von Vereinen und Verbänden den ihnen gebührenden Platz. Als vorteilhaft dürften sich außerdem gesonderte Übersichten zu den Einwohnern der damals noch selbständigen Städte Plaue und Kirchmöser erwiesen haben.

Werfen wir noch einen Blick in die Geschichte der Brandenburger Adressbücher: Bereits 1847 erschien in Adolph Müllers Verlag eine erste Ausgabe. Zu dieser Zeit hatten hier knapp 15 000 Bewohner ihr Domizil. Zwar handelte es sich damals noch nicht um ein komplettes Einwohnerverzeichnis, aber das im kleinen Oktavformat abgefasste Erstlingswerk vermittelte auf 104 Seiten durchaus schon vielerlei Informationen. In seinem Vorwort schrieb Herausgeber Dr. F.H. D. Gries: „Ich bin bei der Bearbeitung dieses Adreßbuches, dessen Bedürfnis sich seit langem fühlbar gemacht, nicht von der Absicht geleitet worden, nun ein alphabetisches Namensverzeichnis sämtlicher Bewohner Brandenburgs zu liefern, sondern habe vielmehr einen nicht unbedeutenden Teil von Bürgern, deren Stellung entweder sehr untergeordnete oder dienende ist, daraus ganz entfernt. Dagegen habe ich in Berücksichtigung, dass Brandenburg eine Fabrik- und Handelsstadt ist, mein Augenmerk besonders auf den genauen Hinweis der Handel- und Gewerbetreibenden gerichtet und diesen, soweit es nur möglich gewesen, Platz gegeben; da das Buch zum Nutzen derselben zunächst und besonders bestimmt ist.“

Seitdem wuchs die Einwohnerzahl fast ständig. Vorerst gab es allerdings lediglich in unregelmäßigen Abständen die Adressbücher. So folgten weitere Übersichten 1851, 1863 sowie 1871. Dann jedoch waren die begehrten Ausgaben gar alljährlich erhältlich, so im Verlag Gustav Matthes, von 1900 bis 1903 bei Paul Kahle und schließlich seit 1904 von J. Wiesike. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges (1914) gab es eine Pause bis 1919/20. Ein weiteres Verzeichnis entstand erst drei Jahre darauf, ehe schließlich ab 1926 das „Buch aller Bücher“ im Abstand von 24 Monaten gedruckt wurde. In der Festausgabe des „Brandenburger Anzeiger“ zur 1000-Jahr-Feier unserer Havelstadt am 6. September 1939 wurde unter anderem darauf verwiesen, dass der gerade gedruckte Band bereits den stattlichen Umfang von 688 Seiten erreicht habe.