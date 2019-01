Wo im Juni die Gärten öffnen

René Wernitz

Havelberg/Havelland (MOZ) Etwas nördlich von Havelberg mündet die Havel in die Elbe. Dort öffnet sich sozusagen ein Winkel zwischen beiden Flüssen. Die südlich gelegene Region wird daher Elb-Havel-Winkel genannt. Großzügig gesehen, reicht diese Region bis auf Höhe Tangermünde und Rathenow. Die Bundesstraße 188, die beide Städte miteinander verbindet, könnte man als Begrenzung auffassen. Etwa in der Mitte befindet sich die Landesgrenze, wo die Landkreise Stendal und Jerichower Land (beide Sachsen-Anhalt) den brandenburgischen Landkreis Havelland bzw. die Gemeinde Milower Land und den Rathenower Ortsteil Steckelsdorf berühren. Der im Juni 2019 geplante Gartensommer im Elb-Havel-Winkel findet allerdings ohne havelländische Beteiligung statt.

Zur BUGA 2015 verband das Blaue Band der Havel vier Ausstellerkommunen im Land Brandenburg mit Havelberg in Sachsen-Anhalt. Das Band erstreckte sich über etwa 70 Kilometer. Gemessen an der eher enttäuschenden Publikumsresonanz, war das lang gezogene Konzept nicht wirklich aufgegangen. Heute ist nicht mehr viel geblieben von der kommunalen BUGA-Eintracht am Unterlauf des Flusses.

Indes verbindet das diesjährige Gartensommer-Projekt fünf sogenannte Leader-Regionen: „Mittlere Altmark“, „Uchte-Tanger-Elbe“, „Flechtinger Höhenzug“, „Zwischen Elbe und Fiener Bruch“ und „Elb-Havel-Winkel“. In jeder gibt es eine Lokale Aktionsgruppe (LAG), so wie in der Leader-Region „Havelland“. Chef der LAG „Elb-Havel-Winkel“ ist Havelbergs Bürgermeister Bernd Poloski, vielen Brandenburgern noch gut bekannt aus Zeiten der BUGA 2015.

Auf www.leader-elbe-havel.de erläutert er das Projekt. „Kunst im Gartensommer“, so lautet der Titel der Veranstaltungsreihe. Poloski spricht von mindestens 25 Veranstaltungen und Aktionen rund um den Garten, die im Juni im Elb-Havel-Winkel stattfinden. Der Auftakt erfolgt in Schönhausen/Elbe. Von dort her stammt Otto von Bismarck (1815-1898). Für den Beitrag zur Mini-BUGA, wie Poloski das Projekt nennt, dient die erhaltene barocke Parkanlage.

„Den positiven Trend, was das touristische Angebot und die Nachfrage angeht, möchten wir weiter verstetigen, das ist auch ein wesentliches Ziel unserer lokalen Entwicklungsstrategie mit Leader“, so Poloski. Der Elb-Havel-Winkel sei eine authentische Region, die mehr und mehr gefragt ist.

Der Optikpark in Rathenow bleibt ebenso außen vor wie Steckelsdorf sowie Buckow und Großwudicke. Was aber nicht heißt, dass es nie eine Kooperation geben könnte. Kathrin Fredrich, neue Optikpark-Geschäftsführerin, hätte gern mitgemacht. Wie sie aber von Seiten der LAG „Elb-Havel-Winkel“ erfuhr, würde das an den Fördermodalitäten scheitern. Denn da fließen EU-Leader-Mittel, die das Land Sachsen-Anhalt weiterreicht. Insofern müsste für zukünftige Teilhabe zunächst geklärt werden, ob überhaupt eine Kooperation mit der brandenburgischen Lokalen Aktionsgruppe „Havelland“ gewollt und möglich wäre.

Vor Jahrhunderten gehörten Havelberg, Rathenow und Tangermünde zu einem Land - zur Mark bzw. zum Kurfürstentum Brandenburg. Die attraktive Elbekommune war im 14. Jahrhundert sogar Residenzstadt von Kaiser Karl IV., nachdem dieser Brandenburg für sich erwerben konnte. Dass die Region zwischen Elbe und Havel auch auf mythischer Ebene eng miteinander verflochten ist, belegt der Frau-Harke-Sagenpfad. Dieser führt aus den Kamernschen Bergen, wo die mythische Frau-Harke-Gestalt zu Hause sein soll, inzwischen bis zum Haveltor in Rathenow. Dort befindet sich die 15. Station bzw. Wegmarke, die 14. war in Steckelsdorf geschaffen worden. Hinter der Landesgrenze, in Neuschollene, ist Station 13 zu finden und die 11. in Jederitz am Havel-Radweg.

„Frau Harke ist die Schutzpatronin des Elb-Havel-Winkels und des Havellandes“, wie man seitens des hiesigen Tourismusvereins auf www.westhavelland.de erklärt: „Der Sage nach ist der Winkel zwischen Elbe und Havel von eben dieser Sagengestalt erschaffen worden.“