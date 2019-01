David Howman: Testmethoden sind überaltert

DPA

London (dpa) Der ehemalige Generaldirektor der Welt-Anti-Doping-Agentur, David Howman, hat die derzeitigen Testmethoden als überaltert kritisiert.

„Die Abnahme von Urin und Blut ist die zur Zeit verwendete Methode, vornehmlich Urin. Das ist seit den 60er und den frühen 70er Jahren so“, sagte der Neuseeländer der britischen Zeitung „The Telegraph“ in einem am 27. Januar veröffentlichten Interview. „Die meisten Dinge in unserer Gesellschaft wurden seitdem überprüft. Die meisten Abläufe im Gesundheitswesen, in der Kriminalität, alles. Nur das nicht.“ Er sagte, dass die Urin-Analyse nicht effektiv sei, um Betrüger zu fassen.

Howman, der die WADA von 2003 bis 2016 leitete, sagte: „Es gibt viele sehr reiche Leute, die nach Wegen und Mitteln suchen, um die Anti-Doping-Regeln zu umgehen.“ Er kritisierte auch, dass zur Bestrafung eines Dopers A- und B-Probe erforderlich sind. Man könne für Mord „auf der Basis einer Blutprobe“ bestraft werden, aber im Sport beginne kein Verfahren, wenn nicht A- und B-Probe zueinander passen.