Alltagstaugliche Mischung aus Coupé und Kompaktsportler

MOZ

Frankfurt (Oder) Design

Der i30 Fastback N kommt recht dynamisch und muskulös daher. Die sportliche Ausrichtung des Fahrzeugs wird durch die coupéhafte Linienführung, Spoiler und Diffusor, 18 oder 19 Zoll Leichtmetallfelgen sowie einen schwarz lackierten Kühlergrill noch unterstrichen.

Ausstattung

Der Innenraum ist ebenfalls sportlich gehalten. Schwarz gibt den Ton an, Rot sorgt für den ein oder anderen farblichen Akzent. Bestandteil der für den i30 Fastback N serienmäßigen Komfortausstattung sind zahlreiche Fahrassistenzsysteme. Sie bieten eine City-Notbremsfunktion, warnen vor Kollisionen und erkennen Verkehrszeichen, wie zum Beispiel Tempolimits oder Überholverbote. Das N Grip Controllsystem kann per Touchscreen oder über Tasten am Lenkrad bedient werden und steuert Fahrwerk, Dämpfung, die Launch Control und die elektronische Differenzialsperre.

Motor

Der Zweiliter Benzindirekteinspritzer leistet entweder 250 oder 275 PS, verbraucht kombiniert zwischen 7,7 und 7,8 Litern Kraftstoff und stößt dabei 176 oder 178 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer aus. Das Treibwerk bietet eine Overboostfunktion zur Steigerung des Drehmoments bis auf 378 Newtonmeter und erfüllt die Abgasnorm Euro 6 d Temp.

Fazit

Mit dem i30 Fastback N bietet Hyundai seinen Kunden einen alltagstauglichen Kompaktsportler an. Er ist ab sofort erhältlich und kostet mindestens 31 100 Euro.(pr/tgu)