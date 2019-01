„Souveräne Vorstellung“: Lindow-Gransee baut Erfolgsserie aus

Stefan Zwahr

Gransee (MOZ) Mit dem achten Heimsieg in Folge festigte der SV Lindow-Gransee am Sonnabend den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga Nord. Gegen den um fünf Punkte schlechteren Verfolger TuB Bocholt gelang ein klarer 3:0 (25:20, 25:13, 25:19)-Erfolg. Sportredakteursprach mit Kapitän Ole Schwerin.

Gibt es im Volleyball den Begriff Kantersieg?

Ja, ich denke schon, das kann man sagen. Es war auf jeden Fall schön. Wir hatten aus dem Hinspiel, das wir im September mit 1:3 verloren hatten, etwas gutzumachen. Das ist uns gelungen.

Waren die Unterschiede auf dem Feld so groß, wie es das Ergebnis aussagt?

Es war eine souveräne Vorstellung von uns. Der Sieg hätte deutlicher ausfallen können. Hier und da haben wir uns ein paar Nachlässigkeiten geleistet. Gut war, dass wir dann wieder schnell in die Spur gefunden und keine Serie des Gegners zugelassen haben. Es ist nichts angebrannt. Bocholt war nur mit acht Spielern angereist. Wenn du so einen Gegner, der nichts zu verlieren hat, herankommen lässt, ist das immer gefährlich.

Sie wurden zum „Wertvollsten Spieler“ ihrer Mannschaft gewählt. Freuen Sie sich über diese Ehrung?

Es ist schön, aber das Team steht im Vordergrund. Alle haben gut gespielt und brachten im Angriff ihre Punkte. Keiner stach heraus. Es war eine gute Leistung von uns. Wir können zufrieden sein.

Von den letzten elf Spielen wurden zehn gewonnen, auch gegen den Spitzenreiter gab es vor zwei Wochen einen klaren Sieg. Was geht denn noch in dieser Saison?

Prinzipiell ist alles möglich. Aber wir schauen nicht so sehr auf die Tabelle – und wenn, dann höchstens nach hinten. Wir wollen Zweiter werden und haben das Ziel, weiter schön zu spielen. Keiner hebt ab und wird jetzt sagen, dass wir Meister werden müssen. Dafür haben wir gegenüber Mitteldeutschland auch die schlechtere Position. Natürlich müssen aber auch die erst einmal alles gewinnen. Wir schauen einfach, was am Ende herauskommt.