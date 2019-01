Uwe Stiehler

Strausberg (MOZ) Würde Theodor Fontane sich heute elektronisch durch Brandenburg navigieren lassen, den Hof der Grafikerin Sophie Natuschke würde er nicht finden. Wo sie wohnt, zeigt jedes Navi nur Feld und Wiese an. Das Internet kennt die Wege nicht, die zu ihr führen. Dabei hätte Fontane, der auf seinen Streifzügen immer wieder nach lohnenswerten Kunsterlebnissen Ausschau hielt, gewiss großes Interesse an der Künstlerin gezeigt und nicht minder an ihrem Lebenspartner Peter Herbert, der es mit seiner in vielen Jahren ausgetüftelten Systematik der Streichholzabnormitäten ins Fernsehen und zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat.

Andererseits gehört Sophie Natuschke zu den hiesigen Künstlern, die an nicht Fontane vorbei können. So hat sie sich auch an der dem Schriftsteller gewidmeten Ausstellung „… aller Welt Enden … – Fontane 2019“ beteiligt, die zurzeit in dem großen Sparkassengebäude in Strausberg zu sehen ist.

Manche Bilder nehmen dabei direkt Bezug zu Fontane, andere spielen mehr mit Assoziationen, und die dritte Gruppe geht das Thema eher satirisch an. So wie Barbara Henninger. Die Karikaturistin zählt hierzulande zu den renommiertesten Künstlern ihres Faches und war ihrem Mann, dem Autor und Lektor Heinfried Henninger, vor mehr als 50 Jahren von Dresden nach Strausberg gefolgt und blieb. Barbara Henninger ist also seit Jahrzehnten nah dran an brandenburgischen Problemzonen – in die sie nun Fontane stellte. Auf ihren Blättern schaut er sehnsuchtsvoll in die Weite des Himmels, während er umzingelt ist von Umleitungs-, Stopp- und Sackgassenschildern. Ein Bauarbeiter ruft ihm zu: „Hinterm Flatterband geht’s weiter.“ Einen schönen Gruß an Udo Lindenberg. Vielleicht hätte Fontane heute ein reizendes Büchlein mit dem Titel „Ausharren in Brandenburg“ verfasst.

Ist die Frage, was ihn überhaupt an diesem Landstrich reizte. Und sie rumorte in den Köpfen der in Strausberg ausstellenden Künstler, wie die Ausstellung beweist. Sophie Natuschkes Arbeiten antworten: Es hat mit der Stille zu tun, dem Unterschätztwerden und einer melancholischen Einsamkeit. Man könnte es auch bösartiger formulieren: Eintönigkeit, Abgehängtsein, Verödung. Sophie Natuschke balanciert mit der Serie von Radierungen zwischen diesen Polen. Sie nannte diesen Zyklus „weg gehen mit F.“. Kann man so oder so lesen: als gemeinsame Wanderung oder gemeinsame Flucht.

Jedenfalls gibt es da eine Gemeinsamkeit. Nämlich die, sich von der Mark anziehen und vereinnahmen zu lassen. So wie der Dichter Henryk Bereska, der sich in Kolberg bei Beeskow so tief hineinfühlte in sein Brandenburg, dessen Sand und dessen Kiefern, dass er in seinen Gedichten davon sang, wie er selbst verkiefere und am Ende seiner Tage mit einem Boot aus Kiefer hineinfahren werde in diese Sandigkeit.

Als hätte Günter Blendinger Bilder für diese Zeilen gesucht, so wirken seine in Strausberg ausgestellten Radierungen. Haus, Hof, Bahnwärterhäuschen. Viel mehr ist da nicht. Aber das ist die Bühne, auf der Blendinger, der seit 1974 im Panketaler Ortsteil Zepernick lebt, verwurzelte. Weil er sich in die Umarmung verliebt hat, mit der das Raue hier das Harmonische umfängt. Sagen seine Arbeiten.

Sein Strich ist sperriger als der des wunderbaren Grafikers und Autors Horst Hussel, der vor zwei Jahren gestorben ist. Hussel hatte sich Anfang der 1990er-Jahre von Fontanes Literatur zu Landschafts-Radierungen inspirieren lassen, die 1991 eine schmale Kunstedition von drei Fontane-Erzählungen schmückten. Eine bibliophile Kostbarkeit, die nur noch antiquarisch zu bekommen ist und mehrere Hundert Euro kostet. In Strausberg gibt es davon nur Häppchen zu sehen.

Natürlich hängen dort Bilder, die noch einen direkteren Bezug zu Fontane suchen. Carsten Gille zum Beispiel zeigt einen Zyklus von Fontanes Roman-Frauen. Effi wirkt wie auf dem Absprung, bereits in Hut und Mantel gekleidet. Und doch verharrt sie in bleierner Schwere auf ihrem Sitz, unfähig, die Frage von Gehen oder Bleiben für sich zu entscheiden. Im Gesicht von Melanie van der Straaten, der anderen, aus einer sich falsch anfühlenden Ehe ausbrechende Fontane-Heldin, vereinen sich dagegen Entschlossenheit und Zartheit. Auch Lene („Irrungen, Wirrungen“), Mathilde Möhring aus dem gleichnamigen Roman und der wunderlichen Frau Kruse („Effi Briest“) widmete sich Gille.

Während andere Künstler dieser Ausstellung speziell auf Fontanes Orte schauten. Auf Trebnitz und Steinhöfel, wie Anett Münch, deren reliefartige Scherenschnitte an Google Earth erinnern.

Rheinsberg darf natürlich nicht fehlen. Der Berliner Fotograf Leo Seidel, der unter anderem durch seine erstklassigen Bildbände brandenburgischer Dorfkirchen bekannt wurde, hat das Rheinsberger Schloss in stimmungsvoller Vernebelung festgehalten. Während es Jürgen K. Hultenreich reizte, an die Langlebigkeit brandenburgischer Verkehrsprobleme zu erinnern. Sein farbiges Blatt trägt als Titel den Fontane-Satz: „Rheinsberg von Berlin aus zu erreichen ist nicht leicht.“

