Fontane und der Liederdichter Paul Gerhardt

Helmut Augustiniak

Paretz Seit 1995 werden vom Verein Historisches Paretz Wintervorträge organisiert. Sie befassen sich vorwiegend mit historischen Themen, die mit der Geschichte des Schlosses Paretz und dem früheren Leben im Ort zusammenhängen. Unter dem Motto „Paretz - Fontane war hier“ wurde vom Verein seit September 2018 ein inhaltsvolles Programm zum Fontane-Jubiläumsjahr zusammengestellt. Es endet am 29. Dezember 2019 mit der Veranstaltung „Fontane wird 200 – wir feiern seinen Geburtstag“.

Der erste Wintervortrag in der zweiten Januarwoche, der zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde Paretz organisiert wurde, stand unter dem Thema: „Der Liederdichter Paul Gerhardt und Theodor Fontane“. Referent war Dr. Wilhelm Hüffmeier aus Potsdam. Hüffmeier ist evangelischer Theologe, war bis zu seiner Pensionierung 2006 Pastor, Leiter evangelischer Organisationen und predigt heute noch im Berliner Dom. An den Anfang seines Vortrages stellte er die Frage, die die Zuhörer auch bewegte: „Gibt es überhaupt eine Verbindung zwischen Paul Gerhardt und Theodor Fontane? Paul Gerhardt, ein frommer Mann und strenger Lutheraner – der andere, ein Calvinist mit distanziertem Verhalten gegenüber der Religion.“

Zwischen Beiden liegt eine Lebenszeit von 200 Jahren. Die Gemeinsamkeiten finde man, sagt Hüffmeier, wenn man sie sucht. Als Erstes nannte er ihr Wohnen in Berlin. Sie besuchten in ihrer Zeit z.B. dieselbe Kirche – die Nikolai-Kirche. Paul Gerhardt regelmäßig, weil er strenggläubiger Christ war, Fontane tat es spontan. Hüffmeier gliederte seinen Vortrag in drei Abschnitte: 1. Fontanes Sympathie für Paul Gerhardt 2. Fontanes Distanz gegenüber den Liedern Paul Gerhardts 3. Interpretation der Lieder Paul Gerhardts durch Fontane

Die Lieder Gerhardts wurden von Fontane hochgeschätzt und geliebt. Seine Worte in einem Brief an Frau von Rohr beweisen das. „Das Frühlingslied von Uhland und eine Strophe aus einem Lied von Paul Gerhardt sind mehr wert als 3.000 Ministerialdekrete.“ Und – als er im Deutsch-Französischen Krieg in Kriegsgefangenschaft geriet und zum Tode verurteilt wurde, betete er in einer stillen Stunde „Befiel du deine Wege…“. Im vierten Band der Wanderungen durch die Mark Brandenburg „Spreeland“ setzt er im Kapitel über Mittenwalde dem Probst Paul Gerhardt ein Denkmal.

Während Paul Gerhardt als streng lutherischer Christ an dieser Lehre auch gegenüber dem Kurfürsten festhält, hat Fontane zweihundert Jahre später eine aufklärerische Einstellung zu Religion. „Alles ist Gnade“, ist Fontanes Überzeugung. Trotz dieser Distanz Fontanes zu Paul Gerhardt, sieht er in Gerhardt eine große lyrische Dichterseele.