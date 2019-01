Brandschützer ehren Unterstützer

Nadja Voigt

Kruge (MOZ) Zur Jahreshauptversammlung hatte die Amtswehrführung von Falkenberg-Höhe am Sonnabend ins Kulturhaus nach Kruge geladen. Bevor es ans Buffet und auf die Tanzfläche ging, wurden zunächst auch Probleme und Missstände thematisiert.

Auf den gravierendsten machte der stellvertretende Bereichsjugendfeuerwehrwart Enrico Richter aufmerksam: Stellt sich bei den anstehenden Wahlen für den Vorstand oder die Fachbereiche im Kreisfeuerwehrverband niemand zur Wahl, stünde Guido Bell alleine da, so Richter. „Das kann nicht in unserem Interesse sein“, sagte er zum Schluss der rund anderthalbstündigen Jahreshauptversammlung der Feuerwehren im Amt Falkenberg-Höhe. Sie fand im Kulturhaus in Kruge statt. Dass in dem riesigen Saal kein Platz leer geblieben war, deutete die Amtswehrführung als Zeichen der guten Kameradschaft, die im Amt herrsche, hieß es am Samstagabend.

Traditionell zogen Amtsbrandmeister Mario Sarre und Amtsjugendwartin Victoria Petry in ihren Jahresrückblicken Bilanz. Nach der Begrüßung der geladenen Gäste wie dem Amtsdirektor und den Mitglieder des Amtsausschusses sowie dem Kreisbrandmeister und dem Vizepräsidenten des Landesfeuerwehrverbandes sowie aller Kameraden erinnerte Mario Sarre an die 2018 verstorbenen Feuerwehrleute. In einer Gedenkminute gedachten alle Anwesenden Reinhard Raschke, Eberhard Jonas und dem erst eine Woche zuvor beigesetzten Manfred Möser. Der Zusammenhalt zeige sich in solch schweren Stunden noch einmal mehr, so Sarre.

Die Zahl der aktiven Blauröcke liegt bei 135, davon sind 31 weiblich. „Diese Zahl nimmt stetig zu“, freute sich der Amtsbrandmeister. Bei den Atemschutzgeräteträgern sind es bislang 46. „Da gibt es noch Reserven“, so Sarre. „Da fehlt noch was.“ Vor allem zu Verkehrsunfällen und Bränden wurden die Einsatzkräfte 2018 gerufen. Besonders seien die Wald- und Feldbrände und der tagelange Einsatz in Beiersdorf in Erinnerung geblieben. Stolz sind sie im Amt Falkenberg-Höhe auf ihre Tageseinsatzbereitschaft: Sie liegt – zwischen Montag und Freitag von 6 bis 18 Uhr – bei durchschnittlich 13 Feuerwehrleuten für den Löschzug I und 19 Feuerwehrleuten für den Löschzug II. Das sei nicht zuletzt ein Verdienst von Arbeitgebern, die es nicht als Manko begreifen, wenn sich Mitarbeiter ehrenamtlich im Brandschutz engagieren. Aus diesem Grund zeichnete der Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes, Bernd Falkenthal, mit großem Stolz eine Leuenberger Firma als „Partner der Feuerwehr“ aus. Und überreichte der „Neitzel GmbH“ von Innenminister Karl-Heinz Schröter eine unterzeichnete Urkunde. Auch die Amtswehr dankte zwei Firmen für die große Unterstützung: Der Agrargenossenschaft „Höhe“ und der Firma von Frank Pohlmann.

Elf neue Blauröcke konnten die Feuerwehren im vergangenen Jahr dazugewinnen. Und neue Freunde in Biesenthal-Barnim: Der Kooperation haben die politischen Gremien schon zugestimmt. Mit der Stadt Bad Freienwalde, so Mario Sarre, seien sie schon angedacht, dort müssten nun noch die Stadtverordneten zustimmen.

Der Amtswehrführer dankte seinen Kameraden für das Einsatz- und Ausbildungsgeschehen 2018. „Die Vielfältigkeit der Einsätze verlangt einen hohen Ausbildungsstand.“ Und die Belastung steige stetig. Ebenso die Komplexität der Einsätze. Deshalb sei auch den Familien der Einsatzkräfte zu danken, die ihre eigenen Bedürfnisse oft genug zurückstellen müssten. „Alle Zahlen und Fakten spiegeln nicht den tatsächlichen Aufwand wieder“, konstatierte Amtsdirektor Holger Horneffer und dankte allen Familien und Arbeitgebern.

Den hohen Ausbildungs- und Motivationsstand lobte Victoria Petry in ihrem Resümee. 20 Jugendwarte kümmern sich um 40 Jungen und 17 Mädchen in der Jugendfeuerwehr. „Jugendwehr bedeutet, Bereitschaft zu zeigen und sich Ausbildung und Kameradschaft zu stellen“, sagte sie. „Eine starke Feuerwehr ist auch das Verdienst der Jugendwehr.“