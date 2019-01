Betrunkener will Polizisten angreifen

Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Ein betrunkener 41-Jähriger behinderte am Sonnabend mehrfach den Verkehr auf der Berliner Straße in Oranienburg. Autofahrer konnten einen Zusammenprall teils nur in letzter Sekunde verhindern. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich der Mann, der sich nicht ausweisen konnte, aggressiv. Die Polizei wollte ihn zur Dienststelle bringen; der Mann widersetzte sich und setzte zum Schlag an. Die Beamten überwältigten und fesselten ihn, bevor sie ihn in Gewahrsam nahmen. Es wurden Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.