Wechsel bei den Linken

Ulrich Thiessen

Wildau (MOZ) Eine Lehrerin und ein Gewerkschafter sollen es für die Linken richten. Die Landesvertreterversammlung bestimmte am Wochenende das Spitzenpersonal für die Landtagswahl und stellte eine Liste mit vielen neuen Namen auf. Der Koalitionsstreit mit der SPD um den Verfassungsschutz blieb ein Randthema.

Es war die erste große Rede von Kathrin Dannenberg vor der Partei. Am Wochenende in Wildau kandidierte sie für Platz eins der Landesliste. Lange Zeit schien diese Aufgabe für Diana Golze reserviert zu sein, nach deren Rücktritt wegen des Medikamentenskandals musste sich die Partei jedoch neu orientieren und entschied sich für die ehemalige Lehrerin und jetzige bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion. Dannenberg ging es in ihrer Rede nicht um die Themen aus dem Wahlprogramm oder eine Bilanz von zehn Jahren Regierungsbeteiligung. Stattdessen sprach sie von den vielen Brandenburgern, die die Hoffnung verloren haben oder von dem Drittel der Frauen, die im Niedriglohnbereich arbeiten. „Das macht mich wütend“, rief sie – und untermalte das mit einem Kraftausdruck. Sie könne den Ruf nach einem starken Staat verstehen, aber statt das Polizeigesetz zu verschärfen oder den Verfassungsschutz auszubauen, gehe es ihr um einen starken, handlungsfähigen Sozialstaat. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) riet sie, lieber in Rente zu gehen als nach Staatstrojanern und Schleierfahndung zu verlangen.

Der aktuelle Streit mit der SPD und den von Schröter forcierten Ausbau des Verfassungsschutzes spielte am Rande des Parteitages und in den Reden der Listenkandidaten kaum eine Rolle. Finanzminister Christian Görke sagte mit Blick auf den Innenminister, dass man sich immer zwei Mal sehe. Er konnte oder wollte nicht erklären, ob das als Drohung zu verstehen sei und worin das Druckmittel der Linken bestehen könnte. Am Rande der Vertreterversammlung hieß es zwar, die Linke dürfe sich das nicht gefallen lassen, von Koalitionsbruch als letzter Konsequenz war jedoch nicht die Rede.

Sebastian Walter, Teil zwei des Spitzenduos, sprach dagegen der SPD die Sozialkompetenz ab. Die Sozialdemokraten hätten ihren Kompass verloren und man wisse nicht, was man bekommt, wenn man die SPD wählt. so der 38-jährige Gewerkschaftsfunktionär aus dem Barnim. Auf die Liste wurden neben bewährten Strategen wie Görke (Platz 4) und dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion, Thomas Domres (Platz 6) fast 50 Prozent neue Gesichter gewählt. Beispielsweise Landeschatzmeister Ronny Kretschmer, die Juristin Marlen Block oder der ehemalige FDP-Politiker Andreas Büttner, der seit vergangenem Herbst Gesundheitsstaatssekretär ist.

Der Cottbuser Landtagsabgeordnete Matthias Loehr, den ein kleiner Parteitag noch auf Platz acht vorgeschlagen hatte, verlor gegen Kretschmer und verzichtete auf weitere Kandidaturen. Justizminister Stefan Ludwig, den der Vorstand nicht für die ersten zehn Plätze vorgesehen hatte, verlor bei der Kandidatur um Platz zwölf, setzte sich bei Platz 14 durch. Fraktionschef Ralf Christoffers verzichtet von vornherein auf einen Listenplatz und will nur um das Direktmandat im Barnim kämpfen.

Nach der Wahl der Spitzenkandidaten Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter setzte die Vertreterversammlung die Einzelwahlen für die Listenplätze 3 – 20 fort. Dabei wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Listenplatz 3Bettina Fortunato (MOL)83 / 107 Stimmen (77,57%)

Listenplatz 4Christian Görke (HVL)81 / 107 Stimmen (75,70%)

Listenplatz 5Andrea Johlige (HVL)81 / 107 Stimmen (75,70%)

Listenplatz 6Thomas Domres (PR)98 / 107 Stimmen (91,59%)

Listenplatz 7Isabelle Vandré (P)89 / 111 Stimmen (80,7%)

Listenplatz 8Ronny Kretschmer60 / 111 Stimmen (54,1%) (1 Gegenkandidat)

Listenplatz 9Marlen Block62 / 111 Stimmen (55,86%) (1 Gegenkandidatin)

Listenplatz 10Andreas Büttner90 / 111 Stimmen (82%)

Listenplatz 11Anke Schwarzenberg69 / 111 Stimmen (62,16%) (2 Gegenkand.)

Listenplatz 12Carsten Preuss60 / 111 Stimmen (54,05%) (Stichwahl)

Listenplatz 13Franziska Schneider60 / 111 Stimmen (54,05%) (Stichwahl)

Listenplatz 14Stefan Ludwig57 / 106 Stimmen (53,77%) (Stichwahl)

Listenplatz 15Monika von der Lippe78 / 110 Stimmen (70,9%) (Stichwahl)

Listenplatz 16Marco Büchel73 / 109 Stimmen (66,97%) (Stichwahl)

Listenplatz 17Claudia Sprengel66 / 107 Stimmen (61,68%) (Stichwahl)

Listenplatz 18Marco Pavlik51 / 106 Stimmen (48,11%) (Stichwahl)