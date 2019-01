Schwagerick bleibt Chef des FSV Dynamo

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Jahr des 20-jährigen Bestehens hat die Mitgliederversammlung des FSV Dynamo Eisenhüttenstadt einen neuen Vereinsvorstand gewählt. Dabei kam es in der Führungscrew zu zwei Veränderungen: Matthias Weise und Jan Eckhardt hatten sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Beide haben in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet, und so galt ihnen der Dank des gesamten Vereins.

Dem neu gewähltem Vorstand gehören weiter Uwe Schwagerick, Thomas Schoop, Dietmar Brauer, Dirk Zeitz und Patrick Geller an, hinzugekommen sind Ingo Schmidt und Dirk Liedtke.

Die konstituierende Sitzung bestätigte Schwagerick im Amt des 1. Vorsitzenden der Dynamos. In seinem Schlusswort bedankte sich der 56-Jährige für das Vertrauen und strich noch einmal heraus, dass der Verein wie eine große Familie sei und alle mit anpacken müssen, um die bevorstehenden Aufgaben zu bewältigen.