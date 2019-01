Wer Nichts wagt, der kann nichts gewinnen

Carola Voigt

Vierraden (MOZ) Für den richtigen Weg entschieden sich die Gründungsmitglieder des MSC VfL Vierraden vor nunmehr fünf Jahren, als sie 2013 an die Tür des VfL klopften. Inzwischen befindet sich die kleine Abteilung des Verein mit derzeit23 Mitgliedern im sechsten Jahr seiner Gründung.

Einige Sportler landeten in 2018 großartige Erfolge in der Landesmeisterschaft Brandenburg, so wie Mario Wetzel, der die Abteilung Motorsport beim VfL Vierraden seit 2013 anführt. Er belegte bei den Senioren ab 45 Jahren einen sehr guten fünften Platz, oder Max Knobel, der in der Clubsportklasse Achter wurde. Bei den Senioren ab 35 Jahren belegte Martin Diescher, der als Vizemeister an den Start ging, nach einigen beruflich bedingten Ausfällen den neunten Platz.

Die engagierte Vereinsarbeit von Mario Wetzel ist auch dem Kreissportbund des Landkreises aufgefallen. Er wurde zum uckermärkischen Sportlerball nach Templin eingeladen und bekam dort ein öffentliches Dankeschön für sein Engagement und die tolle Entwicklung der Motocross-Sparte.

In diesem Jahr hat sich der MSC erneut große Ziele gesteckt und wird für sich und seine Heimatstadt Schwedt versuchen, an die guten Leistungen der letzten Jahre anzuknüpfen. Vereinsintern werden die Mitglieder wieder viele gemeinsame Stunden auf und an der Rennstrecke verbringen und freuen sich schon auf die neue Saison. Bedanken möchte sich die Abteilung Motorsport in erster Linie beim Vorstand des VfL Vierraden und ganz besonders beim Vorsitzenden Wolfgang Groß für die tolle Unterstützung.

„Als wir 2013 die Motorsportler in unseren Verein aufnahmen, war sich der Vorstand nicht sicher, ob diese Entscheidung die Richtige sei. Die Wechselgründe, die sie bewogen, dem MC Schwedt den Rücken zu kehren und das Engagement der Motorcrosser, ihren Sport unbedingt weiter betreiben zu wollen, haben uns als Vorstand letztendlich überzeugt, ihnen eine neue sportliche Basis zu geben“, erzählte Wolfgang Groß. Trotz der Schwierigkeiten, die es in der Abteilung Motorsport objektiv gab (kein eigenes Trainingsgelände, keine eigenen Räumlichkeiten für die Sportarbeit, kein Verständnis für kooperative Zusammenarbeit mit dem MC Schwedt und so weiter), waren sie stets bereit, sich im VfL Vierraden zu präsentieren.

Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit, bei Veranstaltungen des VfL dabei zu sein und zu unterstützen. Auch darüber hinaus sind die Motorsportfreunde präsent. „Ich denke da an die 750-Jahrfeier in Schwedt, bei der sie beim Festumzug mit einem eigenen Wagen dabei waren. Die Abteilung Motorsport gehört mittlerweile zu unseren aktivsten Sektionen“, fügte Groß hinzu. Er lobte außerdem die Zusammenarbeit mit Mario Wetzel. Im letzten Jahr sind acht Sportfreunde neu dazugekommen – auch ein Zeichen der guten Arbeit dieser Gruppe. Von den 15 gemeldeten Sportlern nahmen acht an den Landesmeisterschaften Brandenburgs teil.