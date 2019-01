Britta Gallrein

Berlin (MOZ) Für den Eberswalder Profi-Boxer Rico Müller wird es wieder ernst. Am 9. Februar tritt er im Rahmen von „Petko’s Fight Night“ in der Verti Music Hall in Berlin zum Rückkampf gegen den Namibier Bethuel Ushona an.

„Petkos Boxpromotion“ wurde schon zweimal als „Promoter des Jahres“ vom Bund Deutsche Berufsboxer ausgezeichnet. Jetzt will Alexander Petkovic Berlin erobern. Den Hauptkampf wird der Berliner K.o.-Schreck Nick Hanning gegen den starken Kanadier Ryan Ford bestreiten.

Rico Müller hatte Bethuel Ushona im Kampf in August 2018 besiegt. Ushona war damals nicht mit der Wertung einverstanden und hatte um einen Rückkampf gebeten.