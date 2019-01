CDU will stärkste Kraft im Kreistag werden

Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) Die CDU Oberhavel hat am Sonnabend in Löwenberg ihre Kandidaten zur Kreistagswahl am 26. Mai gewählt. Die Listen werden dominiert von bekannten Gesichtern.

Von den 15 CDU-Kreistagsmitgliedern treten alle erneut zur Wahl an. Die Spitzenkandidaten sind Frank Bommert (Ortsverband Kremmen), Nicole Walter-Mundt (OV Oranienburg), Michael Heider (OV Hohen Neuendorf) und – neu dabei – Birgit Tornow-Wendland (OV Hennigsdorf).

Bei der Kommunalwahl 2014 habe die CDU laut des Kreisvorsitzenden Bommert trotz mehr Mandaten als in der vorangegangenen Periode „das Ziel recht knapp verfehlt“, die meisten Sitze im Kreistag zu stellen. Die Aufstellung des damaligen Landrats und heutigen Innenministers Karl-Heinz Schröter (SPD) habe den Sozialdemokraten mehr Stimmen eingebracht. „Jetzt peilen wir an, stärkste Kraft zu werden“, gab sich Bommert kämpferisch.

Die Kreistagsfraktion habe – getragen durch die Koalition mit der SPD – vieles vorangetrieben: niedrige Kreisumlage, neue Rettungswachen, Sicherung von Polizeistandorten, Stabilisierung und Ausbau des ÖPNV, 150 000 Euro Sportförderung. Trotzdem sei es nicht immer einfach mit den Genossen gewesen, die an einigen Stellen kurz davor waren, die Koalition zu beenden, spielte Bommert auf die fremdenfeindlichen Äußerungen des CDU-Abgeordneten Michael Ney vor anderthalb Jahren an. Ney (auf Listenplatz 4 im Wahlkreis 3) bezeichnete Geflüchtete pauschal als „sexuell ausgehungert“ und „zunehmend religiös radikalisiert“. Bommert: „Wer ihn kennt, weiß, dass er manchmal etwas quer schießt. Aber er ist kein Rechter, sondern Demokrat.“ Öffentlich forderte kein SPD-Mitglied die Auflösung der Koalition. SPD und CDU legten den Streit recht schnell ad acta.

Erneute Koalition mit der SPD? Bommert: „Auch wenn die SPD an Zuspruch verliert, wir müssen sehen, wie es in der Koalition weitergeht.“ Eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien sei „schwierig“. Sein Ziel: den Kreistagsvorsitzenden stellen. Momentan ist CDU-Mann Martin Beyer Stellvertreter. Den Vorsitz hat Karsten Peter Schröder (SPD) inne, der für den Wahlkreis 10 (Uckermark III/Oberhavel IV) für den Landtag kandidiert. „Seine Versammlungsführung ist nicht so toll“, kritisierte Bommert.

Themen der künftigen CDU-Kreistagsfraktion: Straßenausbau und Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hennigsdorf. RE6 und Heidekrautbahn stehen ebenso auf der Agenda wie der 10-Minuten-Takt der Oranienburger S-Bahn und die Bombenbeseitigung. „Es ist verwunderlich, wenn ein SPD-Landtagsabgeordneter losrennt und so tut, als wäre er derjenige, der für Oranienburg alles klar macht“, zielte Bommert in Richtung Björn Lüttmann. Die CDU habe laut Bommert das Thema schon zuvor vorangebracht. Dass die Kreisstadt Modellregion der Kampfmittelbeseitigung wird, halte er für gut, aber wie die SPD das Thema für sich nutze, sei reiner Stimmenfang.

Randnotiz: Bommert begrüßte mit Annalena Findeisen (19) aus dem Ortsverband Gransee das 500. Mitglied der Kreis-CDU.