Mahnende Worte am Jahrestag

Thomas Berger

Strausberg 74 Jahre ist es mittlerweile her, seit am 27. Januar die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreite. Ein symbolträchtiges Datum zum Erinnern an alle Opfer des Holocaust, auch im breiteren Sinne der Verbrechen des Nationalsozialismus. Und dennoch erst 2005, sehr spät, zu einem offiziellen Gedenktag geworden, wie Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler zur Begrüßung anmerkte. Gemeinsam mit Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster und knapp 40 Bürgern einschließlich Vertretern mehrerer Vereine und Verbände sowie ein paar Jugendlicher hatte sie sich am Sonntag um 10 Uhr an der Gedenkstätte hinter dem Seniorenzentrum „Dietrich Bonhoeffer“ eingefunden. Gute Tradition hat dieses aktive Erinnern schon, dankte sie vor allem Lolita Klemm für deren Engagement. Und erinnerte daran, mit welchen Facetten in den vergangenen Jahren schon Zeitzeugen hatten die Geschichte lebendig werden lassen.

Diese besondere Rolle kam diesmal Irmgard Vallentin zu. Die 83-jährige ehemalige Lehrerin aus Ruhlsdorf berichtete aus ihrer eigenen Kindheit, nahm aber auch Bezug auf Erlebnisse ihres 90-jährigen Ehemannes Hans. Ein Urgestein der Ruhlsdorfer Feuerwehr, das mittlerweile im Heim lebt. Er stammt aus dem Grenzgebiet zu Polen und der Ukraine, war mit einer Einheit der Roten Armee seinerzeit in Garzau „hängen geblieben“. Irmgard Vallentin kam im alten Strausberger Wasserwerk zur Welt, wo ihre Eltern arbeiteten, erlebte als Kind mit, wie die ausländischen Kriegsgefangenen in der Stadt unter anderem im Walzwerk Munition „zum Einsatz gegen ihre eigenen Leute“ produzieren mussten.

Zu den kleinen Szenen der Menschlichkeit in düsterer Zeit gehörte, dass ihre Mutter einem der Gefangenen Milch gab, was mit dem damaligen Aufseher, der das mitbekam, beinahe große Probleme gegeben hätte. Die heutige Ruhlsdorferin erzählte aber auch vom Treck, bei dem sie unterwegs erstmals KZ-Häftlinge sah, und den Entbehrungen in Strausberg und Umland die erste Zeit nach Kriegsende. Der Hunger und Mangel, die damals überall herrschten, seien der jungen Generation heute kaum noch begreiflich zu machen. Gerade damit sich all das Schreckliche nicht wiederhole, so die Botschaft des Tages, sei aber Erinnern so wichtig.