Freundliche Atmosphäre bei Bollhagen

Aileen Hohnstein

Velten Im Hedwig-Bollhagen-Gymnasium dürfen Keramik in Blau-Weiß und Dekors der Namensgeberin nicht fehlen. An einer Wand tickt ein Uhrenzeiger ebenfalls auf HB-Keramik, und an einer anderen Wand lächelt die Keramikmeisterin vom großen Porträt. Doch was das Hedwig-Bollhagen-Gymnasium auszeichnet, ist noch etwas ganz anderes. „Wir gelten mit gut 500 Schülern als eine kleine Schule. Da herrscht eine familiäre Atmosphäre“, sagte Michael Martin, der stellvertretende Schulleiter, am Sonnabend.

Das sehen ganz offensichtlich auch die Schüler so. Immer wieder nannten sie dies als erstes, wenn sie nach positiven Dingen ihrer Schule gefragt wurden. „Ich fühle mich hier wohl. Das ist eine kleine, familiäre Schule, in der jeder jeden kennt“, meinte zum Beispiel die Neuntklässlerin Ria. Und Mitschüler Darius stimmte zu: „Das sehe ich ganz genauso.“ Gern folgte dann bei anderen Befragten auch die Zusicherung, dass die Lehrer wirklich nett seien und ihre Schüler unterstützten.

Davon konnten sich am Sonnabend die Besucher am Tag der offenen Tür überzeugen. Für Schüler wurde in den Fächern Russisch und Französisch Schnupperunterricht angeboten – und das ganz ohne Beisein der Eltern. Die wurden von Russischlehrer Thomas Bartsch sanft vor die Tür komplimentiert – so sollten die Kinder sich ganz in Ruhe damit auseinandersetzen, ob ihnen die Sprache und der Unterricht zusagen. Und tatsächlich: Waren die Schnupper-Schüler anfangs schüchtern und trauten sich kaum, ein Wort zu sagen, brachte Bartsch sie schließlich mit Einfühlungsvermögen und Lob dazu, gleich ganze, wenn auch kurze russische Sätze zu sprechen. Rundherum durften die Kinder sich ausprobieren und sagen, wie sie heißen, woher sie kommen und ob sie Geschwister haben. „Perfekt! 20 Minuten haben gereicht, um drei Sätze zu sprechen“, beendete Bartsch die Unterrichtseinlage und verabschiedete seine Zuhörer mit den Worten „Do swidanja – auf Wiedersehen. Vielleicht ist das ja auch ganz wörtlich gemeint.“

Nicht nur die Fremdsprachen wurden den Besuchern am Sonnabend vorgestellt. Die Fachbereiche Chemie und Biologie präsentierten kleine Experimente. Im Physikraum zeigte Zehntklässlerin Jana Dauwe zwei Experimente, mit denen sie anschaulich elektrische Ladung erklären konnte. Für die Schule hat sie sich in erster Linie entschieden, weil sie Russisch lernen wollte: „Meine ganze Familie hat ein Faible dafür. Und das ist eine der Schulen hier, die diese Sprache anbietet.“ (aho)