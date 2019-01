Musikalische Akzente an der Gesamtschule

Aileen Hohnstein

Birkenwerder Zum Tag der offenen Tür strömten interessierte Eltern und Schüler in die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder. Der kulturelle Bereich der Schule konnte glänzen.

„Those were the best days of my life“ schmettert eine jugendliche Sängerin ins Mikrofon. „Das waren die besten Tage meines Lebens“, heißt die Liedzeile von Bryan Adams’ Hit „Summer of ’69“ auf Deutsch. Wenn man sich die Schülerband anschaut, die da mit viel Spaß und gleichzeitig großem Ernst ihr Können präsentiert, passt dieser Satz am Sonnabend schon ganz gut.

„Es ist toll, wenn die Schüler sich mit der Musik ausleben können“, sagt Lehrerin Heike Harder, die drei Schülerbands betreut. Eine zusätzliche vierte Band probt auf eigene Faust. Kleine Noten als Ohrstecker und eine Jacke mit dem Namen einer der Bands zeugen von ihrem musikalischen Engagement, das Heike Harder seit 2010 in dieses Projekt steckt. „Ich möchte nichts anderes mehr machen, wir sind wie eine Familie“, findet sie.

Doch nicht nur die Bands stehen für die kreative Seite der Gesamtschule. Beim Orchester können sich Musikbegeisterte – egal, ob blutiger Anfänger oder Fortgeschrittener – ausleben.

Und mit dem neuen Wahlpflichtangebot MuT (Musik und Theater) gehen die Schüler der siebten und achten Klasse eine längerfristige Bindung ein – wer dort mitmachen möchte, sollte an der Musikschule ein Instrument erlernen oder als Schauspieler auf der Bühne über sich hinauswachsen wollen. „Das passt alles zusammen“, sagt Lehrer Stephan Küchner, der den Chor leitet. Wie gut es im Schulalltag klappt, die Kreativität in verschiedenen Projekten zu bündeln, zeigt sich beim Schulmusical über Falko. „Damit werden wir bei den Schüler-Kunst-Tagen im März in Cottbus auftreten“, sagt Küchner. „Das wird der Hammer“, freut sich Schulleiterin Kathrin Voigt. „Wie es hier jahrgangsübergreifend funktioniert, dass Schüler mit und ohne Beeinträchtigung miteinander etwas schaffen können, das berührt mich.“

Inklusion wird großgeschrieben. Auch wenn das Lehrer und Schüler manches Mal vor Herausforderungen stellt. „Es ist hier das pralle Leben, mit allen Superseiten und auch Schattenseiten“, bekräftigt Kathrin Voigt. Neben dem 80-Minuten-Modell, das an ihrer Schule erprobt und optimiert wird und die gängige 90-Minuten-Doppelstunde ersetzt – die so freiwerdenden zehn Minuten werden zum Beispiel für die Medienbildung genutzt –, werden auch andere Projekte durchgeführt. Zum Beispiel das von Bund und Ländern initiierte „Leistung macht Schule“, bei dem die Schule mit Universitäten kooperiert, um Begabte besser zu fördern.

Das kommt gut an bei Eltern. Und so überrascht es nicht, dass die zwei Informationsveranstaltungen der Schulleiterin an diesem Tag gefragt sind. Die etwa 200 Plätze in der Mensa sind jedes Mal belegt, einige Eltern müssen stehen. Am Ende wird Kathrin Voigt von Eltern umringt, die ihre Kinder anmelden wollen.