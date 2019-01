Ein Arzt, der malt

Jpürgen Rammelt

Rheinsberg (MOZ) Mit einer neuen Ausstellung wartet seit Sonnabend das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum auf. Es ist die insgesamt 149. Schau, die in den Räumen unterhalb des Spiegelsaals im Rheinsberger Schloss gezeigt wird. Unter dem Titel „Blaue Gürtel aus Wäldern“ werden Werke von Manfred Zoller präsentiert.

Zoller wurde 1947 in Zeitz geboren. Von 1969 bis 1979 studierte er Medizin an der Universität Rostock. Danach arbeitete er im Anatomischen Institut der Hafenstadt. Es folgten 1977 die Promotion und anschließend die Tätigkeit als Facharzt.

Obgleich er Mediziner war, setzte sich sein Interesse an der Malerei immer wieder durch, wie Manfred Zoller am Sonnabend im RA-Gespräch berichtete. So begann er nach dem Physikum intensiv zu zeichnen und zu malen, was dazu führte, dass Manfred Zoller bereits 1979 Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR wurde.

Durch die Mitarbeit in Zeichenzirkeln und Kontakte zur Hochschule für Bildende Künste in Dresden erhielt er Anregungen für sein künstlerisches Schaffen. Das führte dazu, dass er ab 1979 als freiberuflicher Maler arbeitete. Neben der künstlerischen Tätigkeit beschäftigte sich Zoller ebenso mit der Lehre von Morphologie und der Anatomie des menschlichen Körpers.

Seine Kenntnisse auf diesen Gebieten befähigten ihn dazu, von 1985 bis 1990 als Leiter der Abteilung Künstleranatomie an der Dresdner Kunsthochschule zu lehren. 1991 folgte die Habilitation und 1993 wurde er zum Professor für Morphologie an die Kunsthochschule Berlin-Weißensee berufen. Auch ein Lehrbuch, als Leitfaden für die bildnerische Darstellung des menschlichen Körpers in der Kunst, hat Eingang in seinem Lebenslauf gefunden.

Am Sonnabend entspann sich daraus ein angeregtes Gespräch zwischen dem Grafiker und Holzbildhauer Tony Torrilhon aus Rheinsberg und Zoller. Für Torrilhon, der einst in Frankreich Medizin studierte und in der Fremdenlegion als Militärarzt Dienst verrichtete, ist die Anatomie ebenfalls ein Gebiet, das für die künstlerische Arbeit und insbesondere für die Aktmalerei von Bedeutung ist.

Was die in Rheinsberg ausgestellten Arbeiten betrifft, handelt es sich um großformatige Ölgemälde, aber auch um Collagen und Assemblagen. Letztere sind plastische Kunstwerke, die aus Pappe, Papier und andere Materialien angefertigt wurden. Nach der Begrüßung durch den Leiter des Literaturmuseums Peter Böthig, ging Dr. Anita Kühnel in ihrer Laudatio auf das umfangreiche Schaffen von Manfred Zoller ein.

Die Kunsthistorikerin erklärte, dass es Zoller fremd sei, auf weißen Grund zu malen. „Es sind durchmischte Farben, die eher düster und dennoch farbig wirken“, erklärt die Laudatorin. Besonders verwies sie auf zwei Gemälde mit den Namen „Paralympics“, die Radsportler zeigen. Dabei sei es keine figürliche Malerei, die der Betrachter zu sehen bekommt. „Zoller ist ein Maler, der es sich nicht leicht macht. Es ist die ungebremste Lust am Spontanen“, sagte Kühnel.

Sie erwähnte, dass Manfred Zoller hinsichtlich seiner Arbeiten einmal mit Leonardo Da Vinci und Joseph Boys verglichen wurde. Und sie berichtete, dass sich im Garten des Künstlers, der in Bergfelde bei Berlin lebt und arbeitet, zahlreiche Plastiken von dessen kreativem Wirken zeugen. Dazu würden auch eine Sammlung von Tierschädeln und weitere Ölgemälde und Grafiken in seinem Haus gehören.